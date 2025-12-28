Yasin und Samira getrennt: Mussten sich Kids an Weihnachten entscheiden?
Hamburg/Memmingen - Für Yasin (34) und Samira Cilingir (28) geht ein bewegtes Jahr zu Ende: Die Ehe des einstigen Trash-TV-Traumpaares ging endgültig in die Brüche, die Scheidung wurde offiziell in die Wege geleitet.
Neben den gemeinsamen Jahren wird die beiden aber auch zukünftig für immer etwas miteinander verbinden: Yasin und Samira haben zwei gemeinsame Kinder, Sohn Malik (5) und Tochter Medina (2).
Doch wie verbrachte die einstige Familie das vergangene Weihnachtsfest? Mussten sich die Kinder entscheiden, ob sie die Feiertage lieber mit ihrer Mama oder ihrem Papa verbringen wollen? Kurz gesagt: nein.
Am Samstag meldete sich der 34-Jährige via Instagram bei seiner Community und erklärte, dass er für das Fest der Liebe den Weg von Süddeutschland nach Hamburg auf sich genommen habe, damit seine Kinder nicht auf ihren Vater verzichten mussten.
"Egal, was kommt und egal, wie die Umstände sind, für meine Kids bin ich immer da. Ich bin gefahren, weil Familie Respekt verdient, weil gemeinsame Momente zählen und weil die Kinder an erster Stelle stehen", schrieb der "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer von 2021 zu einem Foto von Medina und ihm.
Yasin und Samira raufen sich für ihre Kinder an Weihnachten zusammen
Yasin über Verhältnis zu Ex-Frau Samira: "Wir verstehen uns gut"
Natürlich sei nicht alles perfekt zwischen Samira und ihm, aber die Liebe und die gemeinsame Zeit mit den Kindern sei schlussendlich einfach wichtiger. "Am Ende bleibt das, was wir füreinander tun", verdeutlichte der gebürtige Allgäuer.
Darüber hinaus habe vor allem Sohn Malik mittlerweile verstanden, dass seine Eltern nicht mehr zusammen seien. Also habe der Fünfjährige seinen Papa vor den Weihnachtstagen angerufen und ihn gebeten, zu kommen - Yasin ließ diesen Wunsch in Erfüllung gehen.
Auch über das Verhältnis zu Samira sprach der 34-Jährige in seiner Instagram-Story - wenn auch kurz.
"Falls ihr euch fragt, was bei uns momentan der Stand ist: Wir verstehen uns gut", so der zweifache Vater abschließend.
Titelfoto: Fotomontage: Instagram/yasin_ca, Instagram/samira.bne