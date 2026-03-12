Autounfall auf Mauritius! Pietro Lombardi bringt Ex Laura zur Verzweiflung
Mauritius - Mitten im Paradies zwischen Palmen und Sandstrand bringt Pietro Lombardi (33) aktuell das Gemüt von Ex Laura Maria Rypa (30) zum Kochen und seine Verflossene damit an den Rand der Verzweiflung. Das steckt dahinter!
Zusammen mit den beiden Söhnen Leano (3) und Amelio wollten es sich "Pie" und Laura auf Mauritius eigentlich rundum gut gehen lassen.
Dass aber plötzlich dunkle Wolken über der Trauminsel aufziehen - dafür ist der ehemalige DSDS-Sieger jetzt aber selbst verantwortlich.
Denn: Pietro hat trotz mahnender Worte einen Unfall gebaut und den Mietwagen beschädigt. "Dieser Mann macht mich fertig seit Anfang dieser Reise", faucht Laura in einer ihrer neuesten Instagram-Stories.
"Ihr müsst verstehen: Hier fährt man links. Und ich sage ihm wirklich jedes Mal: 'Bitte fahr weiter rechts, du nimmst gefühlt gleich den Rand mit.' Tja, heute ist es passiert. Er hat einfach einen Bus mitgenommen."
Allzu viel Schaden sei dabei aber offenbar nicht entstanden, geht es aus dem Statement der Unternehmerin hervor.
Pietro Lombardi kracht in Bus
Tatsächlich hat "Pie" nur den linken Seitenspiegel in Mitleidenschaft gezogen und zerkratzt. "Ist das dein Ernst? Eigentlich ist das gar nicht witzig", hält die Zweifach-Mama kurzzeitig fest.
Geblieben ist es bei diesem einen Vorfall aber nicht - denn wie Laura beschreibt, soll der Sänger kurz darauf auch noch ein dickes Schlagloch mitgenommen haben. "Das hat sich absolut nicht gesund angehört."
Der Keller-Nachbar von Olli Pocher (47) dagegen nimmt die Sache mit Humor. "Ich glaube, ich kriege meine Kaution nicht mehr zurück", prognostiziert er.
Seine Ex ist derweil fast mit den Nerven am Ende. "Also ehrlich, ich weiß langsam nicht mehr, was ich noch dazu sagen soll. Ich bin fertig mit diesem Mann. Irgendwie lustig, aber auch nicht."
Über die Reaktion der Mietwagenfirma werden Laura und Pietro - die mit romantischen Tänzen am Strand die Gerüchteküche um ein Liebes-Comeback mächtig anheizen - wohl in den kommenden Tagen aufklären.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Laura Maria Rypa