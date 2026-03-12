Autounfall auf Mauritius! Pietro Lombardi bringt Ex Laura zur Verzweiflung

Mauritius - Mitten im Paradies zwischen Palmen und Sandstrand bringt Pietro Lombardi (33) aktuell das Gemüt von Ex Laura Maria Rypa (30) zum Kochen und seine Verflossene damit an den Rand der Verzweiflung. Das steckt dahinter!

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa schrauben auf Mauritius derzeit wohl etwas an einem möglichen Liebes-Comeback. © Rolf Vennenbernd/dpa

Zusammen mit den beiden Söhnen Leano (3) und Amelio wollten es sich "Pie" und Laura auf Mauritius eigentlich rundum gut gehen lassen.

Dass aber plötzlich dunkle Wolken über der Trauminsel aufziehen - dafür ist der ehemalige DSDS-Sieger jetzt aber selbst verantwortlich.

Denn: Pietro hat trotz mahnender Worte einen Unfall gebaut und den Mietwagen beschädigt. "Dieser Mann macht mich fertig seit Anfang dieser Reise", faucht Laura in einer ihrer neuesten Instagram-Stories.

"Ihr müsst verstehen: Hier fährt man links. Und ich sage ihm wirklich jedes Mal: 'Bitte fahr weiter rechts, du nimmst gefühlt gleich den Rand mit.' Tja, heute ist es passiert. Er hat einfach einen Bus mitgenommen."

Allzu viel Schaden sei dabei aber offenbar nicht entstanden, geht es aus dem Statement der Unternehmerin hervor.