Trash-TV-Star ärgert sich vor Bundestagswahl über Influencer: "Ganz schlimm"

Hamburg/Memmingen - Die Bundestagswahl am kommenden Sonntag wirft ihre Schatten voraus. Auch viele Influencer äußern sich dieser Tage auf ihren Kanälen politisch. Das gefällt in der Form aber nicht jedem.

Trash-TV-Kandidatin Samira Cilingir (27) hat sich über Influencer aufgeregt, die vor der Bundestagswahl Werbung für bestimmte Parteien oder Politiker machen. © Instagram/samira.bne

So ärgerte sich Samira Cilingir (27), "Sommerhaus der Stars"-Kandidatin von 2021, am heutigen Montag ziemlich deutlich über einen Teil ihrer Kollegen: "Wisst ihr, was ich ganz, ganz schlimm finde? Wenn Leute, die eine große Reichweite haben, egal wer, egal wie viele Follower, wenn die sagen: 'Wählt die und die und die Person.'"

Für sie selbst käme das nicht infrage: "Stellt euch vor, ich würde euch jetzt reinreden und sagen: 'Ich wähle die Person, macht das auch, die ist super'", verdeutlichte die Mutter von zwei Kindern.

Sie selbst sehe sich schon als eine Art Vorbild für ihre rund 238.000 Abonnenten. "Die gucken sich das an und denken: 'Ja, die hat recht. Komm, die wähle ich jetzt'", unterstrich die einstige "Love Island"-Teilnehmerin.

Dabei seien Wahlen etwas sehr Persönliches. "Da sollte jeder für sich selbst entscheiden und deswegen finde ich das ganz schlimm, wenn Menschen so was machen", bekräftigte die 27-Jährige.

Am wichtigsten sei ohnehin, dass überhaupt gewählt werde. Deshalb appellierte Samira abschließend an ihre Community: "Geht wählen, damit sich etwas ändert in Deutschland."