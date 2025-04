Samira Yavuz rechnet nach Fremdgeh-Drama mit Eva Benetatou ab: "Sie hat sie nicht mehr alle!"

Samira Yavuz (31) hat sich erneut zum Fremdgeh-Drama rund um Ehemann Serkan und Eva Benetatou geäußert. © Instagram/samirayasminleila (Screenshot)

In der neuen Episode ihres Podcasts "Main Character Mode - Realtalk mit Samira" hat die 31-Jährige kein Blatt vor den Mund genommen und heftig gegen die Affäre ihres Noch-Ehemannes geschossen. Grund dafür sei, dass Eva in ihren Augen Lügen verbreitet - und sich zu allem Überfluss auch noch über sie lustig machen würde.

"Es wurden so viele Grenzen überschritten. Sie hat sie ja komplett nicht mehr alle", motzt Samira und meint in Richtung Eva: "Dass du so räudig und erbärmlich bist ..."

Dabei empfinde sie nicht einmal Hass für die 33-Jährige. "Ich bin einfach so schockiert, weil das ist ja alles so falsch. Das ist eine Freakshow!", findet sie deutliche Worte für das ganze Drama.

Zudem stellt die gehörnte Ehefrau klar: Auch, wenn sie öffentlich nicht darüber redet, ist sie insbesondere von Serkan enttäuscht.

"Es ist nicht so, als hätte ich nur Hass Eva gegenüber - null! Auch Serkan hat sein Fett komplett wegbekommen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für eine Furie ich zu Hause war", gibt sie einen ehrlichen Einblick in ihr Seelenleben.