Sandra Hüller warnt vor Rechtsextremismus: "Für mich haben diese Leute schon verloren"

Leipzig/Hamburg - Klare Worte: Schauspielerin Sandra Hüller (46) hat Stellung gegen rechte Haltungen in der Gesellschaft bezogen.

Sandra Hüller (46) macht sich stark für Demokratie und gegen Rechtsextremismus – kürzlich auch bei einer Kundgebung in Leipzig. © Jan Woitas/dpa

"Es ist gefährlich für die Demokratie, wenn sich viele Menschen vom rauen Ton der Rechten, von der Ungenauigkeit und Gewalt in ihrer Sprache anstecken lassen", sagte die 46-Jährige im Interview mit dem Stern.



Hüller, die aus dem thüringischen Suhl stammt, hatte im Juni vor der Europawahl auf einer Kundgebung gegen Rechts in Leipzig gesprochen. Die Reaktionen, die sie danach erreichten, seien durchweg positiv gewesen, sagte sie.

"Aber das war nicht der Grund, weshalb ich es getan habe. Ich habe mit allem gerechnet und wusste, dass es auch riskant sein könnte", so die Wahl-Leipzigerin. "Leider leben wir inzwischen in einem Land, in dem es ein Risiko sein kann, sich für die Demokratie und gegen Rechtsextremismus auszusprechen."