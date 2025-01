Sandra Sicora rechnet mit Reality-Business ab: "Geht immer nur um Streit oder Fake-Beziehungen!"

Köln - Ist Sandra Sicora (32) ein Reality-Star wider Willen? So zumindest lassen sich ihre neuesten Aussagen in den sozialen Medien deuten.

Sandra Sicora (32) wurde unter anderem durch ihre Teilnahme bei "Are You the One?" und "Temptation Island" bekannt. © Bildmontage: Instagram/sandra.sicora (Screenshot)

Denn auf ihrem offiziellen Instagram-Account hat die ehemalige Kandidatin von "Temptation Island" und "Are You the One?" jetzt heftig mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus dem Trash-TV-Business abgerechnet!

Bei einem Q&A wurde die 32-Jährige von einem Follower gefragt, was sie in der "Reality-TV-Bubble" am meisten nerven würde. Und Sandra findet eindeutige Worte.

"Bezogen auf die Shows: Einige versuchen, sich dort extrem aufzuspielen", meint die Ex-Freundin von Trash-TV-Liebling Tommy Pedroni (29).

Das Ziel sei dabei klar: Mit ihrem Verhalten würden sich die Kandidatinnen und Kandidaten mehr Sendezeit - und damit mehr Bekanntheit - sichern wollen. "Man kann niemandem zu 100 Prozent vertrauen. Mag die Person einen wirklich oder geht es nur um den Fame?", fragt sich Sandra.