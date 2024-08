Sandra im heftigen Kreuzfeuer der "Reality Queens": "Eklige, Hässliche!"

Köln - Die " Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel "-Staffel hat mit Theresia Fischer (32) ihre Siegerin gefunden. Redebedarf gibt es nach zahlreichen Zickereien aber trotzdem noch - Bühne frei also für die große Aussprache!

Keine leichte Aufgabe: Filip Pavlovic (30) muss das Wiedersehen der Reality Queens moderieren. © RTL

Im Zentrum der Diskussionen stehen dabei - wie gewohnt - vor allem Sandra Sicora (32) und Marlisa Rudzio (32).

Letztere hat sich zwar nach Ende der Dreharbeiten ein Piranha-Partnertattoo mit Jasmin Herren (45) stechen lassen, die restlichen Kandidatinnen scheinen auf sie allerdings nicht besonders gut zu sprechen zu sein - allen voran Carina Spack (28).

Während die 28-Jährige Marlisa noch immer vorwirft, für ihren Rauswurf verantwortlich zu sein und auf Instagram einst gegen sie gehetzt zu haben, ist Carinas Aussage "Marlisa hat keinen Hals" in der Show negativ im Gedächtnis geblieben.

"Das war kein Bodyshaming", stellt Carina unbeirrt klar. "An sich ist es erst mal eine Feststellung, so wie 'Theresia hat lange Beine'. Das ist wertfrei gesagt." Na ja, die beiden werden in diesem Leben wohl sicherlich keine Freundinnen mehr.