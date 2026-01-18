"Ich sterbe gleich, ich halte das nicht aus!": Schauspielerin enthüllt Date mit George Clooney
Los Angeles (USA) - Ein Treffen mit George Clooney (64) ist wohl der Traum vieler Frauen. Sara Foster (44) hatte nach eigenen Angaben bereits in der Vergangenheit ein solches Date mit dem attraktiven Schauspieler - und das soll alles andere als traumhaft verlaufen sein!
In ihrem Podcast "The World's First Podcast" erzählt die Schauspielerin ihrer Schwester Erin (43), dass sie sich vor 20 Jahren mit dem Hollywood-Star verabredet hatte. Foster sei damals zarte 24 gewesen, Clooney schon reife 44.
Ganz freiwillig war das Treffen aber offenbar nicht, denn Modelfreundin Cindy Crawford (59) und deren Ehemann Rande Gerber (63) hätten das Date der beiden arrangiert.
Dass dies ein Fehler war, habe sich erst später herausgestellt, denn: "Es war so langweilig", gibt die Ex-Frau der ehemaligen Tennis-Legende Tommy Haas (47) zu.
Statt Romantik pur und einem Gespräch auf Augenhöhe habe sich Foster vor allem an dem extremen Altersunterschied gestört. "Ich bin sicher, George Clooney ist ein netter Kerl, aber ich erinnere mich nur daran, wie wir vier da saßen, und ich dachte: Ich sterbe gleich, ich halte das nicht aus."
Die Reife Clooneys sei für die damals blutjunge Schauspielerin eher abschreckend gewesen, denn der Frauenschwarm habe "wie ein Opa" gewirkt.
Sara Foster hat beim Date mit George Clooney geweint
Schon damals habe das Model nicht verstanden, wie jüngere Frauen mit deutlich älteren Männern ausgehen konnten. "Ich fand das schon immer komisch", so die 44-Jährige in ihrem Podcast.
Doch auch Foster glaubt, sich bei dem Treffen nicht von ihrer besten Seite gezeigt zu haben: "Ich denke, er war auch nicht begeistert von mir. Ich habe ihm von meinem Ex-Freund erzählt und dabei angefangen zu weinen. Deshalb dachte er wahrscheinlich: 'Dieses Mädchen ist nicht in der richtigen Verfassung!'."
Wie Clooney das Date in Erinnerung behalten hat, ist nicht bekannt. Seine Traumfrau hat er aber inzwischen gefunden: Seit 2014 ist Amal Clooney (47) mit ihm verheiratet. Das Paar ist Eltern von Zwillingen.
Foster lebt seit 2024 von ihrem Ex-Mann getrennt. Aus der Ehe sind zwei Töchter hervorgegangen.
