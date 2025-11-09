"Geh mal deinen Hintern trainieren": Sara Kulka beleidigt Reality-Kollegen

Mit "Geh mal deinen Hintern trainieren" attackierte Sara Kulka auf Instagram ihren Reality-Kollegen Umut Tekin. Er störte sich an ihrem Feminismus.

Von Tamina Porada

Leipzig - Die Reality-Stars Umut Tekin (27) und Sara Kulka (35) sind aktuell in "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" zu sehen. Auch darüber hinaus scheint es zwischen den beiden einige Unstimmigkeiten zu geben. Umut teilte am Samstagabend in seinen Instagram-Storys heftig gegen die Model-Mama aus.

Umut Tekin (27) äußerte sich zuerst auf ein Video, das einen Ausschnitt aus der Show zeigt. Sara Kulka (35) antwortete in ihren Instagram-Storys. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/@sarakulka_; Instagram/Screenshot/@umut_tekin41 Der 27-Jährige reagierte auf einen Ausschnitt aus der Show, in dem Sara Kulka mit ihrem Team-Partner Ronald Schill (66) diskutierte. "Und was lernen wir daraus? Ein Mann, der ganz normal mit einer Feministin redet und sie nur am Ausrasten." "Du vermittelst so ekelhafte, komische Werte, wobei du eigentlich ein Vorbild mit deiner Reichweite sein solltest. Schmutz ist das [und] mehr nicht", schrieb Umut. Außerdem sagte er: "Verstehe nicht, wie man so einen krank feministischen Menschen ins Reality lassen kann." Sara Kulka, die auf Instagram oft gegen Männer austeilt, konnte das nicht auf sich sitzen lassen. "Und der nächste Lappen, der laut schreit!!!", antwortete sie. Sara Kulka Sara Kulka macht radikalen Cut: "Hab da gar keinen Bock mehr drauf" "Geh mal lieber deinen Hintern trainieren, für dein Alter ist der wirklich nicht vorzeigbar, gerade in Anbetracht dessen, dass du ihn so gern zeigst", fuhr Kulka fort.

Umut Tekin kündigt an, noch mehr über Sara Kulka zu teilen

Die beiden Reality-Stars spielen in gegnerischen Team bei "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown". © Bildmontage: Instagram/Screenshot/@sarakulka_; Instagram/Screenshot/@umut_tekin41 Neben dem Feminismus störte Umut auch ihre wechselnde Meinung zu Team-Partner Ronald. "Mal ist Ronald dein Held, dein Team und du gibst ihm Aufmerksamkeit und dann ist er wieder ein Schwein. Sei doch mal auf Augenhöhe mit einem Menschen, mit Männern", forderte der 27-Jährige auf. "Dein [Plumpsklo] aus Glas ist ganz schön dünn", konterte Kulka. "Denn das, was du mir vorwirfst, ziehst du mit Steffan [Anm. d. R. Stefan Kleiser, 57] ab." Umut Tekin und Stefan Kleiser bilden bei "Die Abrechnung" ein Team, nachdem die beiden im "Sommerhaus der Stars" aneinandergerieten. Sara Kulka "Alles war einfach gelogen": Sara Kulka spricht offen über betrügerischen Ex-Partner Der 27-Jährige antwortete der Ex-Dschungelcamperin Kulka zwar nicht mehr mit weiteren Vorwürfen, kündigte aber an, dass er noch mehr zu sagen hat. "Abwarten, was ich dazu noch sagen werde. Ich weiß einiges, was du selbst nicht einmal weißt, Frau Feministin", schrieb er in seiner Story.