Beziehungs-Fail mit Liebes-Betrüger: So sehr leidet Sara Kulka unter den Folgen!

Leipzig - Die vergangenen Monate waren nicht leicht für Sara Kulka (35). Nun gewährt sie ihren Followern einen emotionalen Einblick in ihre Gefühlswelt.

Sara Kulka (35) hatte bisher nicht so viel Glück mit den Männern. © Instagram/sarakulka_

"Wenn du jahrelang mit einem Mann zusammen bist, der dir aber nicht das Gefühl gibt, dass du für ihn die Schönst der Welt bist, so wie es in einer Beziehung sein sollte, dann geht ganz schön viel kaputt", erzählt die Zweifach-Mama auf Instagram. "Da nutzt es nichts, ob ich international als Model tätig oder im Playboy war. Das macht viel kaputt."

Nach der Trennung von ihrem Ex-Partner und damit auch vom Vater ihrer Töchter habe die 35-Jährige drei Jahre lang abstinent gelebt. Das sei so weit gegangen, dass ihre Freunde ihr sogar ins Gewissen geredet hatten: "Sara, du bist schon eingestaubt!"



Und so kam es, dass sie sich schließlich auf einen neuen Mann eingelassen hatte - der sich nach monatelanger Beziehung als Betrüger mit falscher Identität herausgestellt hatte!

Dieser Vertrauensbruch habe sie natürlich schwer getroffen, so richtig realisiere sie die Folgen aber erst jetzt.

"Das letzte halbe Jahr bin ich vor mir selbst und meinen Gefühlen davongelaufen", erklärt sie weiter. "Ich habe vieles kompensiert - durch Dates, durch Bestätigung, durch jede schnelle Ablenkung, die verhindert, dass ich fühle oder mein Gedankenchaos zulasse."