Sie wollte ihn nie wieder sehen: Sara Kulka muss in TV-Show mit ihrem Erzrivalen im Team spielen

Leipzig - Dass Reality-Star und Model-Mama Sara Kulka (35) nach der Eskalation bei "Villa der Versuchung" so schnell wieder auf den Ex-Politiker Ronald Schill (66) treffen wird, hat sie wohl nicht erwartet. Im neuen Format "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" muss sie jetzt ausgerechnet mit ihm zusammenarbeiten.

Bei "Villa der Versuchung" gerieten Ronald Schill (66, l.) und Sara Kulka (35) heftig aneinander. (Archivbild) © Joyn

"Was soll ich sagen, ich war wieder im Reality unterwegs, um ein paar Männer zu ärgern, besonders diesen da", kündigte die Ex-Dschungelcamperin am Donnerstag in ihrer Instagram-Story an.

Dabei hatte sie beim Wiedersehen von "Villa der Versuchung" noch etwas ganz anderes gesagt. Da bekräftigte sie, auf keinen Fall mehr mit Ronald in ein Format gehen zu wollen und sagte, dass sie sich freut, ihn zum letzten Mal gesehen zu haben.

Kulka geriet bei "Villa der Versuchung" stark mit Schill aneinander. Sie bezeichnete ihn unter anderem als "wandelnden Perversling" sagte gegenüber TAG24, dass "ihm ins Gehirn geschissen wurde". Richter Gnadenlos schoss ebenfalls mit verbalen Attacken zurück.

ProSieben steckt die beiden Streithähne jetzt zusammen in ein neues Format. Bei "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" haben acht Promi-Duos die Wahl: Entweder sie arbeiten zusammen oder sie gehen zusammen unter.