Sie wollte ihn nie wieder sehen: Sara Kulka muss in TV-Show mit ihrem Erzrivalen im Team spielen
Leipzig - Dass Reality-Star und Model-Mama Sara Kulka (35) nach der Eskalation bei "Villa der Versuchung" so schnell wieder auf den Ex-Politiker Ronald Schill (66) treffen wird, hat sie wohl nicht erwartet. Im neuen Format "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" muss sie jetzt ausgerechnet mit ihm zusammenarbeiten.
"Was soll ich sagen, ich war wieder im Reality unterwegs, um ein paar Männer zu ärgern, besonders diesen da", kündigte die Ex-Dschungelcamperin am Donnerstag in ihrer Instagram-Story an.
Dabei hatte sie beim Wiedersehen von "Villa der Versuchung" noch etwas ganz anderes gesagt. Da bekräftigte sie, auf keinen Fall mehr mit Ronald in ein Format gehen zu wollen und sagte, dass sie sich freut, ihn zum letzten Mal gesehen zu haben.
Kulka geriet bei "Villa der Versuchung" stark mit Schill aneinander. Sie bezeichnete ihn unter anderem als "wandelnden Perversling" sagte gegenüber TAG24, dass "ihm ins Gehirn geschissen wurde". Richter Gnadenlos schoss ebenfalls mit verbalen Attacken zurück.
ProSieben steckt die beiden Streithähne jetzt zusammen in ein neues Format. Bei "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" haben acht Promi-Duos die Wahl: Entweder sie arbeiten zusammen oder sie gehen zusammen unter.
Für das Preisgeld müssen die Rivalen zusammen wohnen und spielen
Die zerstrittenen Promis müssen zusammen in einem Haus mitten im Nirgendwo leben und in Challenges gegen die anderen Teams antreten. Dabei geht es um ein Preisgeld von 50.000 Euro.
Sara Kulka spricht immer wieder offen über ihre finanzielle Situation und würde sich über eine fünfstellige Gewinnsumme sicher nicht beschweren. Aber kann die Feministin dafür mit einem Mann zusammenarbeiten, der nicht ihre Werte teilt?
Welche acht Duos um das Preisgeld spielen, ist noch nicht final bekannt. Drei Teams wurden aber vorab schon verraten. Neben Sara Kulka und Ronald Schill treffen Daniela Büchner (47) und Patricia Blanco (54) und Lisha Savage (39) und Eva Benetatou (33) aufeinander.
"Die Abrechnung - Der Promishowdown" wird fünf Folgen haben. Die Erste läuft am Donnerstag, dem 6. November, um 20.15 Uhr auf ProSieben und Joyn.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/@sarakulka_; Joyn