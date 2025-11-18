"Er soll kein faules Stück Schei*e sein": Sara Kulka erklärt, wer bei ihr keine Chance hätte

Leipzig - Model und Reality-Star Sara Kulka (35) macht auf ihrem Instagram-Kanal oft klar, wie wenig Bock sie nach ihrer letzten Beziehung auf Männer hat , und betitelt viele von ihnen als "Lappen". In einer Fragerunde in ihren Storys gibt sie jetzt auch an, wer definitiv keine Chance bei ihr hätte.

In einer Fragerunde erklärte Sara Kulka (35) ihre No-Gos. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/@sarakulka_

"Gibt es Berufsgruppen, die du nicht daten würdest?", fragte ein Follower oder eine Followerin die 35-Jährige.

Sara Kulka gab zu, dass es einige Berufsgruppen gibt, die sie bei der Männerwahl ausschließt. Das liege vor allem an Erfahrungen, die sie über Zeit gesammelt hat.

"Prinzipiell ist mir aber wichtig, dass jemand einen Job hat und ehrgeizig ist und nicht so ein faules Stück Schei*e ist wie mein Lappen von Ex", fügte sie an.

Vor wenigen Wochen machte die Dschungelcamp-Teilnehmerin öffentlich, dass sie Opfer von einem Liebesbetrüger wurde, der sie die ganze Beziehung lang angelogen hatte. Sie soll auch nicht das einzige Opfer seiner Masche gewesen sein.

Ihr Ex-Freund hatte wohl wegen der Anzahl seiner Kinder, seiner Vorstrafen und auch seines Jobs gelogen. Sie ist bisher zwar nicht ins Detail gegangen, hat aber Lehren für zukünftige Beziehungen mitgenommen.