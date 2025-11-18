"Er soll kein faules Stück Schei*e sein": Sara Kulka erklärt, wer bei ihr keine Chance hätte
Leipzig - Model und Reality-Star Sara Kulka (35) macht auf ihrem Instagram-Kanal oft klar, wie wenig Bock sie nach ihrer letzten Beziehung auf Männer hat, und betitelt viele von ihnen als "Lappen". In einer Fragerunde in ihren Storys gibt sie jetzt auch an, wer definitiv keine Chance bei ihr hätte.
"Gibt es Berufsgruppen, die du nicht daten würdest?", fragte ein Follower oder eine Followerin die 35-Jährige.
Sara Kulka gab zu, dass es einige Berufsgruppen gibt, die sie bei der Männerwahl ausschließt. Das liege vor allem an Erfahrungen, die sie über Zeit gesammelt hat.
"Prinzipiell ist mir aber wichtig, dass jemand einen Job hat und ehrgeizig ist und nicht so ein faules Stück Schei*e ist wie mein Lappen von Ex", fügte sie an.
Vor wenigen Wochen machte die Dschungelcamp-Teilnehmerin öffentlich, dass sie Opfer von einem Liebesbetrüger wurde, der sie die ganze Beziehung lang angelogen hatte. Sie soll auch nicht das einzige Opfer seiner Masche gewesen sein.
Ihr Ex-Freund hatte wohl wegen der Anzahl seiner Kinder, seiner Vorstrafen und auch seines Jobs gelogen. Sie ist bisher zwar nicht ins Detail gegangen, hat aber Lehren für zukünftige Beziehungen mitgenommen.
Sara Kulka würde keine Polizisten, Vertriebler oder Immobilienmakler daten
Der Mann sollte aber nicht nur überhaupt einen Job haben. Für Sara Kulka kommen auch einige Berufsgruppen gar nicht infrage.
Ganz oben auf ihrer Liste stehen Polizisten, mit denen sie in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gesammelt hat. Gleichzeitig räumte sie aber auch eine gewisse Anziehung ein. "Diese verdammte Uniform und die sind auch immer so groß", schwärmte die Reality-Darstellerin, die aktuell bei "Die Abrechnung - der Promi-Showdown" zu sehen ist.
Außerdem schloss die Model-Mama Vertriebler und Immobilienmakler ganz klar aus.
Gute Chancen bei ihr hätten aber Ärzte und vor allem Handwerker. Vielleicht wird ihr nächster Partner ja einen dieser Berufe haben?
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/@sarakulka_