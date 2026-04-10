Hiobsbotschaft für Sara Kulka: Auf einmal sind mehrere Tausend Euro von ihrem Konto weg

Leipzig - Sara Kulka (35) bekam am Donnerstagabend einen Schreck, als sie ihr Konto checkte. Plötzlich fehlten 3500 Euro. Für den Reality-Star ist das ein harter Schlag. "Du denkst so boah geil, alles läuft und dann das", sagte sie niedergeschlagen in ihrer Instagram-Story .

Sara Kulka (35) zeigte offen, wie sehr sie die Situation belastet. © Screenshot/Instagram/@sarakulka_

Die 35-Jährige spricht auf Social Media schon länger offen darüber, dass sie unter anderem einen Kredit abbezahlen muss und mit ihrem Geld haushalten muss. Deswegen ging sie auch in Shows, wie "Villa der Versuchung" oder "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown".

Dass ihr jetzt Geld fehlt, tut natürlich doppelt weh. Im Verlauf von drei Tagen wurden ihr die 3500 Euro abgebucht. "Jemand hatte Zugriff zu meinem PayPal-Account und das ging auch über Apple", erklärte sie.

Eine Stunde lang telefonierte sie mit Apple und PayPal und versuchte, irgendwie wieder an ihr Geld zu kommen.

Ihren Followern erzählte sie, dass der Kundenservice sie toll beraten und auch "seelisch unterstützt" habe.

Das Thema nahm sie aber offensichtlich sehr mit, auch wenn sie versuchte, positiv zu bleiben. "Ich hab jetzt zwei Optionen: Ich gehe entweder ins Bett und verkriech mich, blase Trübsal oder aber ich versuche - nach dem Gesetz der Anziehung - das alles gut wird und ich mein Geld zurückkriege", so Kulka.