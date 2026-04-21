Sara Kulka schießt gegen Jimi Blues neue Flamme: "Richtig tief das Messer in den Rücken gestochen"
Leipzig - Jimi Blue Ochsenknecht (34) ist offenbar frisch verliebt sein - ein entsprechendes Foto mit seiner vermutlich neuen Liebe veröffentlichte er in seiner Instagram-Story. Für Reality-Star Sara Kulka (35) ist diese keine Unbekannte, denn sie ist stinksauer auf die neue Frau an Ochsenknechts Seite.
"Für gewöhnlich interessieren mich die Beziehungen anderer Menschen nicht", sagte Kulka in ihrer Instagram-Story.
Dass Jimi Blue nun mit einer bestimmten Frau in Verbindung gebracht wurde, habe sie aber erschreckt. Diese Frau ist Ex-"Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Diana Baidas. 2012 nahm sie zusammen mit Sara Kulka an derselben Staffel der TV-Show teil.
Ebenfalls in dieser Staffel war auch Saras enge Freundin Kasia Lenhardt (†25), die 2021 verstorben ist. Lenhardt und Baidas sollen laut Kulka ebenfalls eng befreundet gewesen sein.
Zwei Wochen vor dem Tod von Lenhardt sollen sowohl Kulka als auch Baidas ein Interview gegeben haben. Damals hatte der ehemalige Nationalspieler Jérôme Boateng (37) schwere Vorwürfe gegen seine Ex-Freundin Kasia erhoben.
Kulka hatte sich in dem Interview für ihre Freundin eingesetzt, Baidas hätte aber "komplette Lügen über Kasia verbreitet. Sie hat richtig tief das Messer in den Rücken gestochen", so die 35-Jährige.
"Im Prinzip hat sie ja von diesem besagten Fußballspieler so ein bisschen die Eier geschaukelt. Das sagt man bei uns im Osten, wenn man jemandem in den Arsch kriecht", wetterte die Ex-Dschungelcamperin.
Sara Kulka stellt klar: "Für mich geht Freundschaft über den Tod hinaus"
Laut ihrer Erinnerung sei Kasia Lenhardt danach sehr enttäuscht gewesen und das stoße Sara Kulka bis heute sauer auf. "Für mich geht Freundschaft über den Tod hinaus", stellte sie klar.
Sara Kulka und Ochsenknechts mutmaßlich neue Freundin würden sich schon länger nicht verstehen. "Wir hatten schon Probleme bei 'Germany's Next Topmodel'", erklärte sie.
Da man die neue Frau nun wahrscheinlich öfter in der Öffentlichkeit sehen könnte, möchte Kulka alle daran erinnern, was sie in der Vergangenheit getan hat.
Mit Jimi Blue Ochsenknecht selbst hatte die 35-Jährige aber eigentlich nie Probleme. Bei "Villa der Versuchung" verstanden die beiden sich gut.
Zudem richtete sie auch Worten an Reality-Star Yeliz Koc (32), die mit Jimi zusammen eine Tochter hat und ebenfalls nicht begeistert von der neuen Beziehung ist: "Ich kann dir nur mein aufrichtiges Mitgefühl ausrichten", sagte sie.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/@sarakulka_; Screenshot/Instagram/@jimbonader