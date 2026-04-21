Sara Kulka schießt gegen Jimi Blues neue Flamme: "Richtig tief das Messer in den Rücken gestochen"

Leipzig - Jimi Blue Ochsenknecht (34) ist offenbar frisch verliebt sein - ein entsprechendes Foto mit seiner vermutlich neuen Liebe veröffentlichte er in seiner Instagram-Story. Für Reality-Star Sara Kulka (35) ist diese keine Unbekannte, denn sie ist stinksauer auf die neue Frau an Ochsenknechts Seite.

In ihrer Instagram-Story packte Sara Kulka (35) über die andere Frau aus. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/@sarakulka_

"Für gewöhnlich interessieren mich die Beziehungen anderer Menschen nicht", sagte Kulka in ihrer Instagram-Story.

Dass Jimi Blue nun mit einer bestimmten Frau in Verbindung gebracht wurde, habe sie aber erschreckt. Diese Frau ist Ex-"Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Diana Baidas. 2012 nahm sie zusammen mit Sara Kulka an derselben Staffel der TV-Show teil.

Ebenfalls in dieser Staffel war auch Saras enge Freundin Kasia Lenhardt (†25), die 2021 verstorben ist. Lenhardt und Baidas sollen laut Kulka ebenfalls eng befreundet gewesen sein.

Zwei Wochen vor dem Tod von Lenhardt sollen sowohl Kulka als auch Baidas ein Interview gegeben haben. Damals hatte der ehemalige Nationalspieler Jérôme Boateng (37) schwere Vorwürfe gegen seine Ex-Freundin Kasia erhoben.

Kulka hatte sich in dem Interview für ihre Freundin eingesetzt, Baidas hätte aber "komplette Lügen über Kasia verbreitet. Sie hat richtig tief das Messer in den Rücken gestochen", so die 35-Jährige.

"Im Prinzip hat sie ja von diesem besagten Fußballspieler so ein bisschen die Eier geschaukelt. Das sagt man bei uns im Osten, wenn man jemandem in den Arsch kriecht", wetterte die Ex-Dschungelcamperin.