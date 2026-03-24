"Das ist moderne Prostitution": Sara Kulka bekommt fragwürdiges Angebot

Leipzig - Reality-Star Sara Kulka (35) beweist auf Social Media immer wieder, dass sie alles andere als prüde oder verklemmt ist. Eine Anfrage, die sie über Instagram bekommen hat, machte sie am Montagabend aber fassungslos. "Mir fehlen gerade echt die Worte", sagte sie in ihrer Story.

In einer Instagram-Story stellte Sara Kulka (35) ihre Meinung klar. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/@sarakulka_

Die 35-Jährige, die in der Nähe von Leipzig wohnt, erzählte, dass ihr eine Frau geschrieben habe, "die freizügige Bilder postet" und die sie "unfassbar attraktiv" findet.

Die Amerikanerin schrieb ihr auf Englisch, dass sie Kulka ebenfalls attraktiv fände und dass die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin mehr aus sich machen könnte.

"Dann sagte sie, dass sie erfolgreich OnlyFans macht, aber sie macht nicht nur das, sondern sie managed auch viele Frauen erfolgreich und ob ich denn nicht Lust hätte. Sie würde mich an die Hand nehmen", beschrieb Kulka.

Die zweifache Mama war fassungslos: "Das ist moderne Prostitution. Das ist moderne Zuhälterei."

Sie bezeichnete sich in der Vergangenheit immer wieder als Feministin und setzte sich in Shows wie "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" bewusst dafür ein. Trotzdem sei das für sie eine Grenze.

"Ich bin auch pro OnlyFans, aber ich bin absolut dagegen, manipulativ Frauen indirekt eben in Sexarbeit zu führen", stellte sie klar.