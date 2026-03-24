"Das ist moderne Prostitution": Sara Kulka bekommt fragwürdiges Angebot
Leipzig - Reality-Star Sara Kulka (35) beweist auf Social Media immer wieder, dass sie alles andere als prüde oder verklemmt ist. Eine Anfrage, die sie über Instagram bekommen hat, machte sie am Montagabend aber fassungslos. "Mir fehlen gerade echt die Worte", sagte sie in ihrer Story.
Die 35-Jährige, die in der Nähe von Leipzig wohnt, erzählte, dass ihr eine Frau geschrieben habe, "die freizügige Bilder postet" und die sie "unfassbar attraktiv" findet.
Die Amerikanerin schrieb ihr auf Englisch, dass sie Kulka ebenfalls attraktiv fände und dass die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin mehr aus sich machen könnte.
"Dann sagte sie, dass sie erfolgreich OnlyFans macht, aber sie macht nicht nur das, sondern sie managed auch viele Frauen erfolgreich und ob ich denn nicht Lust hätte. Sie würde mich an die Hand nehmen", beschrieb Kulka.
Die zweifache Mama war fassungslos: "Das ist moderne Prostitution. Das ist moderne Zuhälterei."
Sie bezeichnete sich in der Vergangenheit immer wieder als Feministin und setzte sich in Shows wie "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" bewusst dafür ein. Trotzdem sei das für sie eine Grenze.
"Ich bin auch pro OnlyFans, aber ich bin absolut dagegen, manipulativ Frauen indirekt eben in Sexarbeit zu führen", stellte sie klar.
Als junge Frau wäre Kulka vermutlich darauf angesprungen
Sara Kulka (35) betonte auch, dass sie pro Sexarbeit sei und dafür sei, dass jede Frau selbst entscheiden könne, was sie mit ihrem Körper mache.
Das Anwerben für OnlyFans gehe für sie aber zu weit. "Stellt euch vor, das passiert vielleicht mit jungen Mädels. Mein 20-jähriges Ich wäre vermutlich komplett erhellt von der Nachricht gewesen", sagte sie.
In dem Alter hätte sie vermutlich das leicht verdiente Geld gesehen und sich darauf eingelassen, wenn eine attraktive Frau mit mehr als 500.000 Abonnenten sie dazu eingeladen hätte.
Aus heutiger Sicht sieht sie das natürlich anders.
Sie verriet nicht, was sie auf das Angebot antwortete, aber ihre sprachlose Reaktion zeigt vermutlich mehr als deutlich, dass wir in naher Zukunft keine Fotos von Sara Kulka auf OnlyFans finden werden.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/@sarakulka_