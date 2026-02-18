Sara Kulkas Urlaub endet in Klinik: "Könnte in einer Geisterbahn arbeiten"

Sara Kulka ist im Ägypten-Urlaub ein Stück ihres Zahnes abgebrochen. Die 35-Jährige musste in eine Klinik und es reparieren lassen.

Von Tamina Porada

Leipzig - Der Ägypten-Urlaub von Model und Influencerin Sara Kulka (35) läuft bisher so gar nicht nach Plan. Erst wurde eine ihrer Töchter von einer Katze gebissen und musste mit Antibiotika behandelt werden, am Mittwoch erwischte es dann sie selbst.

Das sonst so schöne Lächeln von Sara Kulka (35) erlitt am Mittwoch einen kleinen Bruch. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/@sarakulka_ Nachdem es ihrer jüngsten Tochter Annabelle mittlerweile wieder besser geht, brach Kulka ein großes Stück ihres Vorderzahns ab. "Ich sehe aus, als könnte ich in einer Geisterbahn arbeiten", scherzte die Ex-GNTM-Teilnehmerin. Zuerst hielt die noch konsequent eine Hand vor ihren Mund, um den Anblick zu verstecken. Dann zeigte sie ihre Zähne aber doch in die Kamera. Eigentlich wollte sie das Missgeschick vor ihren mehr als 250.000 Followern verheimlichen, aber es sei einfach zu sichtbar gewesen. "Ich schäme mich", erklärte sie bedrückt.

Zähne wurden bei einem Unfall beschädigt