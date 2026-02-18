Sara Kulkas Urlaub endet in Klinik: "Könnte in einer Geisterbahn arbeiten"
Leipzig - Der Ägypten-Urlaub von Model und Influencerin Sara Kulka (35) läuft bisher so gar nicht nach Plan. Erst wurde eine ihrer Töchter von einer Katze gebissen und musste mit Antibiotika behandelt werden, am Mittwoch erwischte es dann sie selbst.
Nachdem es ihrer jüngsten Tochter Annabelle mittlerweile wieder besser geht, brach Kulka ein großes Stück ihres Vorderzahns ab.
"Ich sehe aus, als könnte ich in einer Geisterbahn arbeiten", scherzte die Ex-GNTM-Teilnehmerin. Zuerst hielt die noch konsequent eine Hand vor ihren Mund, um den Anblick zu verstecken.
Dann zeigte sie ihre Zähne aber doch in die Kamera. Eigentlich wollte sie das Missgeschick vor ihren mehr als 250.000 Followern verheimlichen, aber es sei einfach zu sichtbar gewesen.
"Ich schäme mich", erklärte sie bedrückt.
Zähne wurden bei einem Unfall beschädigt
Sara Kulka trägt Veneers, also kleine Schalen, die dauerhaft auf die Zähne geklebt werden, um diese ästhetisch zu korrigieren. Die habe sie sich machen lassen, weil bei einem Unfall in ihrer Jugend unter anderem auch ihre Zähne in Mitleidenschaft gezogen wurden.
Was ihre Zähne angeht, ist die Model-Mama eitel. "Für mich gibts nichts Wichtigeres in einem Gesicht als Zähne", sagte sie auf Instagram.
Deswegen fuhr sie am Mittwoch direkt noch in eine Zahnklinik in Ägypten, um sich ein Provisorium machen zu lassen. Am Montag habe sie dann einen Termin bei ihrem Zahnarzt in Leipzig.
Der Tag, der für Kulka eher traurig begonnen hatte, nahm dann aber noch eine positive Wendung. Die Zahnklinik klebte ihr so ein gutes Provisorium dran, dass ihre Zähne fast wieder aussahen wie vorher.
"Ich bin unfassbar erleichtert", erklärte der TV-Star glücklich. Mit großer Dankbarkeit gegenüber dem Zahnarzt-Team kann Sara Kulka den Urlaub mit ihren Töchtern nun hoffentlich stressfrei fortsetzen.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/@sarakulka_