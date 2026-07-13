Sara Kulka erlebt Horror-Service am Flughafen: "Wirklich wie mit einem Stück Scheiße umgegangen"

Leipzig/Berlin - Der Start in den Sommerurlaub hätte für Reality-Star und Model Sara Kulka (36) besser laufen können. Sie ist zusammen mit ihren zwei Töchtern Annabell (12) und Mathilda (9) von Berlin nach Gran Canaria geflogen. Am Gate traf sie dann der Schlag, als sie auf die Boardingpässe schaute.

Wenn es um ihre Kinder geht, wird Sara Kulka (36) zur Löwin und macht alles, damit es ihnen gut geht. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/@sarakulka_

"Die Tickets waren schweineteuer und ich bin zusammen mit zwei Kindern unterwegs. Da bin ich ganz selbstverständlich davon ausgegangen, dass wir zusammen sitzen. Das ist doch normal, oder?", schrieb die 36-Jährige am Sonntag in ihrer Instagram-Story.

Die Realität sah aber anders aus. "Ich saß ganz vorn. Annabell ganz hinten. Mathilda irgendwo dazwischen. Mindestens zehn Reihen auseinander", schilderte Kulka.

Sie versuchte die Situation mit dem Bodenpersonal zu klären, die sie aber nur weiter schickten. "Beim Check-In habe ich schon bemerkt, wie unfassbar respektlos das Bodenpersonal teilweise mit den Menschen umgegangen ist. Wirklich wie mit einem Stück Scheiße", erklärte die Model-Mama weiter.

Das Flugpersonal an Board sollte ihr helfen und auch die waren laut Kulka überrascht, dass die Familie nicht zusammen sitzen konnte. "Die waren von Anfang an total lieb, haben sich sofort gekümmert und wirklich alles versucht", sagte die Ex-Dschungelcamperin.

Die Piloten hätten sich wohl auch um die aufgeregten Kinder gekümmert und sie mit ins Cockpit genommen. Währenddessen konnten zwei zusammenhängende Plätze organisiert werden. Mehr war beim komplett ausgebuchten Flug nicht möglich. Das wollte Sara Kulka aber nicht akzeptieren.