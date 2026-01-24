Sara Kulka knutschend bei Dschungelparty gesichtet: DAS ist ihr neuer Freund

Jetzt ist es aber ganz offiziell: Model-Mama Sara Kulka hat einen neuen Freund, der sich bei einem Event am Freitagabend sogar schon an ihrer Seite gezeigt hat.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig/Berlin - Schon vergangene Woche hat Sara Kulka (35) ihren Followern bei Instagram verraten, dass sie wieder einen Mann datet. Jetzt ist es aber ganz offiziell: Die Model-Mama hat einen neuen Freund, der sich bei einem Event am Freitagabend sogar schon an ihrer Seite gezeigt hat.

Schon vor der Dschungelparty veröffentliche Sara Kulka (35) das Foto links in ihrer Instagram-Story. Beim Event selbst konnten dann alle einen Blick auf ihren neuen Freund erhaschen. © Bildmontage: IMAGO / pictureteam, Screenshot/Instagram/sarakulka_ "Ja, es stimmt", bestätigte die Leipzigerin auf Anfrage von TAG24 in einer WhatsApp-Sprachnachricht, nachdem entsprechende Fotos des Pärchens von einer sogenannten Dschungelparty in Berlin aufgetaucht sind. Zu dieser wurde die einstige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin von Julian F. M. Stoeckel (38) eingeladen. Anlass war der Start der diesjährigen Staffel "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Im sexy schwarzen Kleid, das einen Blick auf ihre langen Beine gewährte, posierte die 35-Jährige mit Freund Christian auf dem Roten Teppich für die Kameras. Da wurde auch so mancher zärtliche Kuss ausgetauscht. Sara Kulka "Er soll kein faules Stück Schei*e sein": Sara Kulka erklärt, wer bei ihr keine Chance hätte Dass der Mann an ihrer Seite jünger als sie selbst ist, ist kaum zu übersehen. Zu seinem genauen Alter möchte sich der Reality-Star allerdings nicht äußern, verrät nur so viel: "Er ist schon ein paar Jahre jünger als ich, wir sind unterschiedliche Generationen."

Sara Kulka lernt Neuen an Weihnachten kennen: "Der erste Mann, der maskulin genug ist"