Sara Kulka knutschend bei Dschungelparty gesichtet: DAS ist ihr neuer Freund
Leipzig/Berlin - Schon vergangene Woche hat Sara Kulka (35) ihren Followern bei Instagram verraten, dass sie wieder einen Mann datet. Jetzt ist es aber ganz offiziell: Die Model-Mama hat einen neuen Freund, der sich bei einem Event am Freitagabend sogar schon an ihrer Seite gezeigt hat.
"Ja, es stimmt", bestätigte die Leipzigerin auf Anfrage von TAG24 in einer WhatsApp-Sprachnachricht, nachdem entsprechende Fotos des Pärchens von einer sogenannten Dschungelparty in Berlin aufgetaucht sind.
Zu dieser wurde die einstige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin von Julian F. M. Stoeckel (38) eingeladen. Anlass war der Start der diesjährigen Staffel "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!".
Im sexy schwarzen Kleid, das einen Blick auf ihre langen Beine gewährte, posierte die 35-Jährige mit Freund Christian auf dem Roten Teppich für die Kameras. Da wurde auch so mancher zärtliche Kuss ausgetauscht.
Dass der Mann an ihrer Seite jünger als sie selbst ist, ist kaum zu übersehen. Zu seinem genauen Alter möchte sich der Reality-Star allerdings nicht äußern, verrät nur so viel: "Er ist schon ein paar Jahre jünger als ich, wir sind unterschiedliche Generationen."
Sara Kulka lernt Neuen an Weihnachten kennen: "Der erste Mann, der maskulin genug ist"
Kennengelernt hat die Mama von zwei zwölf und neun Jahre alten Töchtern ihren Neuen kurz vor Weihnachten auf der Dating-Plattform Bumble. Am 24. Dezember hatten sie und Christian ihr erstes Date in einem Café.
Zuvor hatte sie etwas damit gehadert, dass ihre Kinder das erste Mal überhaupt an Heiligabend nicht bei ihr waren. Doch ihr Rendezvous sorgte offenbar dafür, dass Sara das Fest der Liebe doch nicht ganz allein verbringen musste.
"Besonders toll an ihm finde ich, dass er der einzige Mann ist, der mich seit Monaten wirklich davon überzeugt hat, dass er maskulin genug ist in seiner Energie", so Sara. "Ich brauche jemanden, der dominant ist, weil ich sonst zu dominant bin", gesteht sie.
Es scheint sich also doch noch alles zum Guten zu wenden bei Sara Kulka, die ja erst im vergangenen Jahr an einen Liebes-Betrüger geraten war, der sich für jemanden ausgab, der er gar nicht war. Eine schlimme Erfahrung für die Leipzigerin.
Die neue Beziehung lässt sie nun auf sich zukommen. "Ich sehe das absolut entspannt, mal schauen, was passiert", sagt sie. "Wenn's kommt, dann kommt's, wenn nicht, dann nicht."
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / Eventpress, Screenshot/Instagram/sarakulka