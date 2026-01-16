Sara Kulka macht überraschendes Liebes-Geständnis: Ist das ihr Neuer?

Leipzig - Nachdem sie in der Vergangenheit einem Liebes-Betrüger zum Opfer gefallen ist , hat Sara Kulka (35) ihr Herz nun wieder für einen neuen Mann geöffnet.

Sie hat wieder Schmetterlinge im Bauch: Doch wer ist der Mann, der Sara Kulka (35) wieder so zum Strahlen bringt? © Montage: Screenshot/Instagram/sarakulka_

Das gesteht die Influencerin ganz zaghaft in ihrer Instagram-Story.

Anreiz für das offene Gespräch ist kein Unbekannter. Denn kurz zuvor räkelt sich ein halbnackter Mann in ihrem Badezimmer.

"Ich glaub', ich sollte hier was klarstellen", beginnt Kulka ihr Video und erklärt zuerst, dass es sich bei Joshua lediglich um einen langjährigen Freund handelt.

Aufmerksame Zuschauer dürften ihn schon mehrfach auf ihrem Instagram-Kanal gesehen haben.

"Da ist absolut kein romantischer Vibe zwischen uns, nicht mal ein bisschen."

Doch da hört ihr Geständnis nicht auf, denn tatsächlich haben ihre Follower schon richtig erraten, dass Sara in letzter Zeit ziemlich verliebt aussieht.

"Ich lerne gerade jemanden kennen", gibt sie zu. Diesmal soll es allerdings anders ablaufen: "Bin natürlich jetzt ein bisschen gebrandmarkt und lasse alles ein bisschen langsamer angehen."