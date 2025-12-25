Umstrittene Boateng-Doku: Jetzt meldet sich Kasias (†25) Freundin zu Wort

Leipzig - Seit Wochen sorgt die umstrittene Dokumentation "Being Jérôme Boateng" nun schon für Aufsehen. Darin äußerte sich der ehemalige Nationalspieler Jerome Boateng (37) erstmals zum Tod seiner Ex-Freundin Kasia Lenhardt (†25) . Kurz vor ihrem Suizid im Jahr 2021 hatte er in einem Interview schwere Vorwürfe gegen sie erhoben. Jetzt meldete sich Kasias Freundin Sara Kulka (35) zu Wort.

Auf Instagram äußerte sich Sara Kulka (35) zur "Being Jérôme Boateng"-Doku. © Instagram/sarakulka_

Wie die Influencerin, die Kasia bei der gemeinsamen "GNTM"-Teilnahme im Jahr 2012 kennengelernt hatte, in einem Instagram-Video erzählt, sei auch sie für die dreiteilige ARD-Doku über den Fußballer angefragt worden.

"Natürlich hab ich abgelehnt", berichtet die 35-Jährige. "Weil ich weiß, wie Medien sein können."

Weiter rollt Sara die Geschehnisse kurz vor dem Tod ihrer Freundin auf: Nach der Trennung des Paares habe Kasia eine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben - angeblich vor allem basierend auf dem Versprechen, dass auch Boateng einen NDA unterzeichnen würde. Das habe er aber nicht getan.

"Stattdessen (...) ist er direkt zur Presse gegangen und hat Lügen über sie verbreitet", so nun Saras Vorwurf.

Aufgrund ihrer unterschriebenen Verschwiegenheitsklausel sei Kasia nicht in der Lage gewesen, zu den Vorwürfen - unter anderem hatte Boateng sie der Erpressung bezichtigt - Stellung zu beziehen.