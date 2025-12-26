Weihnachts-Essen bei Sara Kulka: "Werde mir einfach eine Tütensuppe machen"
Leipzig - Wiener Würstchen mit Kartoffelsalat, saftiger Gänsebraten oder zarter Karpfen: Fast jede Familie hat zu Weihnachten ihre ganz eigenen kulinarischen Traditionen. Bei Sara Kulka (35) hingegen wird es dieses Jahr etwas reduzierter als sonst.
"Eigentlich ist unser traditionelles Weihnachtsessen immer Piroggen, Eier, Salate und Rouladen, also ein Mix aus polnischem und deutschem Essen", erzählt die gebürtige Polin im TAG24-Interview. "Doch dieses Jahr werde ich mir einfach eine Tütensuppe machen, da wir nicht als Familie feiern."
Diesmal wird die Leipzigerin, die im Herbst in den Formaten "Villa der Versuchung" und "Die Abrechnung" zu sehen war und damit ein kleines TV-Comeback feierte, für sich sein. Den 24. und 25. Dezember werde sie "allein ohne Kids" verbringen.
Ihre beiden Töchter, Matilda (11) und Annabell (8), sind demnach bei ihrem Papa, von dem Sara getrennt lebt. "Ich werde mich zu Hause mit Aussortieren ablenken", gibt sie einen Einblick in ihre Pläne.
Den zweiten Weihnachtsfeiertag aber verbringen Sara und ihre Mädels bei Mama Goscha (53) - "mit klassischem polnischem Essen", wie sie TAG24 verrät. Auch Oblaten gehören in der besinnlichsten Zeit des Jahres zum jahrelangen Brauch der Familie.
Weitere TV-Formate für Sara Kulka? "Ich bin nicht wählerisch"
An Heiligabend gehöre die frühere "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin dem Team "unendlich viele Geschenke" an. Der Rest der Familie sei eher im Team "wir schenken uns nichts". Ein paar Päckchen landen dann aber doch immer unterm geschmückten Baum.
Nach einem Jahr Pause konnte die Zweifach-Mama den jetzt auch wieder aufstellen. Denn Ende 2024 habe ihr Ex-Mann sie und die Kinder nach eigenen Aussagen "rausgeschmissen. Wir lebten zuerst im Hotel, ohne echtes Zuhause, ohne Familie, ohne Weihnachtsbaum."
Ein Jahr später gehört dieser Umstand der Vergangenheit an. Sie leben zu dritt in einer neuen Wohnung, auch ein Weihnachtsgehölz hat Sara besorgt und verziert.
Wie sie ihr Jahr 2025 in drei Worten beschreibt? "I'm still standing", also "Ich stehe immer noch". Ihren Mut und Kampfgeist möchte die 35-Jährige auch nächstes Jahr wieder in TV-Shows unter Beweis stellen. Mehrere seien schon geplant und auch darüber hinaus ist sie offen: "Ich bin nicht wählerisch, alles, was Geld bringt!"
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/sarakulka_