Sara Kulka macht radikalen Cut: "Hab da gar keinen Bock mehr drauf"
Leipzig - Dass Model-Mama Sara Kulka (35) erst einmal die Nase voll hat von Männern, ist angesichts der Erfahrung mit ihrem letzten Freund kein Wunder. Jetzt hat sie außerdem deutliche Worte gefunden, warum sie sich auf keinen Fall mehr für andere verbiegen möchte.
"Früher war ich fest davon überzeugt, dass ich mir irgendwann die Brüste machen lasse", schreibt die Leipzigerin in ihrem aktuellsten Instagram-Post. "Aber ganz ehrlich? Ich hab da gar keinen Bock mehr drauf."
Das dazugehörige Schwarz-weiß-Foto zeigt Sara fast schon in einer Pole-Dance-Pose, allerdings eher witzig als lasziv.
Hintergrund des Beitrags ist nicht etwa eine Grundsatzdiskussion über Brust-OPs, sondern vielmehr, dass die 35-Jährige immer weniger Wert darauf legt, was andere über sie denken.
Ganz im Gegensatz zu ihrem 20-jährigen Ich, das anderen immer nur gefallen wollte und Frauen in ihren Dreißigern für alt gehalten hat. Stattdessen merke sie, "wie ich langsam aufhöre, ständig zu überlegen, was andere denken könnten."
Jetzt mit Mitte 30 habe sie zwar keinen Mann an ihrer Seite, aber was soll's: "Fühle mich besser, freier und irgendwie mehr ich als jemals zuvor", schreibt die gebürtige Polin nicht ohne Stolz.
Sara Kulka will es nicht mehr allen recht machen: "Ich mach einfach, was mir Spaß macht"
Sie fange wieder an, peinliche Dinge zu tun. Das Foto, auf dem sie obendrein die Zunge herausstreckt, beweist es.
"Ich fang' an, mich so zu verhalten, wie ich es möchte - und nicht, wie es vielleicht eine Mutter 'sollte'", so Sara. "Ich verschwende keine Energie mehr auf dieses ständige Vergleichen oder Rechtmachen. Ich mach' einfach, was mir Spaß macht."
Die Ex-GNTM-Teilnehmerin macht auch sonst keinen Hehl daraus, dass sie sich früher sehr schwer damit getan hat, allein und selbstständig zu sein. Jahrelang habe sie in einer gewissen Abhängigkeit zum Vater ihrer Töchter Matilda (11) und Annabell (8) gelebt.
Doch damit ist Schluss: Erst Ende vergangenen Jahres war sie aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen, lebt jetzt als Alleinerziehende in einer Wohnung am Rande von Leipzig.
Zwar trat ein neuer Mann in ihr Leben, doch die Beziehung hielt nicht lang. Erst vor wenigen Wochen hatte die "Villa der Versuchung"-Zweite gestanden, Opfer eines Liebes-Betrügers geworden zu sein. Jetzt genießt sie ihr Dasein lieber erstmal ohne männliche Gesellschaft und ist trotzdem glücklich.
