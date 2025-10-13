Sara Kulka macht radikalen Cut: "Hab da gar keinen Bock mehr drauf"

Leipzig - Dass Model-Mama Sara Kulka (35) erst einmal die Nase voll hat von Männern, ist angesichts der Erfahrung mit ihrem letzten Freund kein Wunder. Jetzt hat sie außerdem deutliche Worte gefunden, warum sie sich auf keinen Fall mehr für andere verbiegen möchte.

Sara Kulka (35) ist stolz auf das, was sie bisher in ihrem Leben erreicht hat. Allem voran ihre Unabhängigkeit. © Screenshot/Instagram/sarakulka_

"Früher war ich fest davon überzeugt, dass ich mir irgendwann die Brüste machen lasse", schreibt die Leipzigerin in ihrem aktuellsten Instagram-Post. "Aber ganz ehrlich? Ich hab da gar keinen Bock mehr drauf."

Das dazugehörige Schwarz-weiß-Foto zeigt Sara fast schon in einer Pole-Dance-Pose, allerdings eher witzig als lasziv.

Hintergrund des Beitrags ist nicht etwa eine Grundsatzdiskussion über Brust-OPs, sondern vielmehr, dass die 35-Jährige immer weniger Wert darauf legt, was andere über sie denken.

Ganz im Gegensatz zu ihrem 20-jährigen Ich, das anderen immer nur gefallen wollte und Frauen in ihren Dreißigern für alt gehalten hat. Stattdessen merke sie, "wie ich langsam aufhöre, ständig zu überlegen, was andere denken könnten."

Jetzt mit Mitte 30 habe sie zwar keinen Mann an ihrer Seite, aber was soll's: "Fühle mich besser, freier und irgendwie mehr ich als jemals zuvor", schreibt die gebürtige Polin nicht ohne Stolz.