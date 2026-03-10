Sara Kulka schießt gegen Comedian: "Kinderhass sollte nicht normalisiert werden!"

Leipzig - Eltern von Kleinkindern haben es nicht einfach. Besonders auf längeren Bahnfahrten kann die Langeweile dabei schnell in Frustration und Gequengel kippen. Im Podcast "Anti Alles" ließ sich Stand-up-Comedian Rebecca Pap (27) nun über vermeintlich unerzogene Kinder im ICE-Bordbistro aus. Grund genug für Model, Mutter und Influencerin Sara Kulka (35) mal ordentlich mit der Faust auf den Tisch zu hauen!

Im in ihrem Podcast "Anti Alles" beschwerte sich Comedian Rebecca Pap (27) über nervende Kinder im Zug. Mutter und Influencerin Sara Kulka (35) konnte das so nicht stehen lassen. © Instagram/sarakulka_

"Thema Kinder: Kinder nerven extrem", sagte Podcasthost Rebecca Pap in der aktuellen Folge mit dem Titel "Kinder an die Leine!". "Wir müssen nicht so tun, als ob es nicht so ist. Wir müssen nicht so tun, ah das ist unsere Zukunft, die sind so süß. Ich checke das, aber manchmal fucken die einfach so ab."

Grund für diesen "Hot Take" war eine ICE-Reise mit der Deutschen Bahn, auf der wie üblich, alles schiefgegangen war, was schiefgehen konnte.

Schlussendlich sei Pap im Bordbistro gestrandet, so wie viele andere Reisende samt ihrer Kinder: "Dann fassen die alles von mir an, während die sich vorher in die Hand niesen mit ihren Bazillen. Dann kriege ich da aus Versehen Magen-Darm."

Im Anschluss bot Pap auch sogleich eine nicht ganz ernst gemeinte Lösung für das Problem: "Mein Vorschlag ist, dass wir einfach Menschen mit Kindern, zum Beispiel ich, dass man das alles trennt. Eigene Züge, eigene Wohngebiete, von mir aus eigene Bundesländer."