Sarafina Wollny erlebt Schreck-Moment im Krankenhaus: "Hab' am ganzen Körper gezittert"

Hückelhoven/Türkei - Dass bei der dramatischen Geburt von Sarafina Wollnys (28) Zwillingen Emory und Casey (beide 1) längst nicht alles nach Plan gelaufen ist, ist kein Geheimnis. Jetzt gibt die werdende Dreifach-Mama weitere Details von ihrer Zeit im Krankenhaus preis und erklärt, warum ihre nächste Entbindung in einer anderen Klinik stattfinden soll.

Da auf dieses einsilbige Statement etliche weitere Fragen folgten, nahm die Ehefrau von Peter Wollny (30) eine ausführliche Story dazu auf, in der sie offenbarte: "Da gibt es einige Faktoren, die ganz schlimm für mich waren."

Sarafina ist zurzeit in der 21. Schwangerschaftswoche und hat damit schon die Hälfte geschafft. Zuletzt lag sie jedoch krankheitsbedingt flach, wie sie ihren knapp 600.000 Followern in einer Instagram-Story erzählte: "Da ging gar nichts mehr."

Die Zeit nach der Geburt von Emory und Casey war für Peter Wollny (30) und Sarafina keine leichte. © Instagram/Sarafina Wollny

Zwei Tage nach ihrem Not-Kaiserschnitt kam es am fortgeschrittenen Abend laut Sarafina zu einem Vorfall, der sie kurzzeitig in Angst und Schrecken versetzte. Ein Arzt sei bei ihr "ins Zimmer gestürmt, total hektisch".

"Ich war direkt am ganzen Körper am Zittern. Ich dachte, es wäre irgendetwas mit den Zwillingen passiert." Auf ihre Nachfrage zu den Frühchen sei der Arzt jedoch nicht eingegangen, um die frisch gebackene Mutter zu beruhigen.

Stattdessen habe er verkündet, dass Sarafina eine Bettnachbarin bekommt, obwohl sie aufgrund der damaligen Corona-Pandemie eigentlich ein Einzelzimmer gebucht hatte. Was Sarafina im Nachhinein jedoch hauptsächlich gestört hätte, sei der Umgang des Arztes mit ihr als Patientin gewesen.

Ein weiterer Kritikpunkt war die geplante und vonseiten des Krankenhauses auch bestätigte Maßnahme, die Zwillinge nach Neuss zu verlegen. So wurde Sarafina nach vier Tagen aus der Klinik entlassen und wollte ihre Kleinen in ihrer Nähe anstatt in anderthalbstündiger Entfernung wissen. Der Plan drohte jedoch beinahe zu scheitern.