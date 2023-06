Sarafina Wollny klagt über nerviges Schwangerschafts-Syndrom

Dann dürfte sich die 28-Jährige auch sehr freuen, denn aktuell klagt die Zweifach-Mama über ein nerviges Schwangerschafts-Syndrom. "Ich sag's euch Leute, ich bin genau so vergässlich in der Schwangerschaft, wie es auch bei den Zwillingen war", ließ Sarafina ihre Fans wissen.

Und bald ist es auch so weit, denn der dritte Wollny-Spross soll schon im Juli per Kaiserschnitt zur Welt kommen.

Zuletzt machten sich einige Fans sogar sorgen, da sich Sarafina von ihrem Kanal zurückgezogen hatte . "Das Baby ist noch gemütlich in Mamas Bauch, also keine Sorge", entwarnte sie ihre Follower und hielt die Kamera zum Beweis auf ihre Kugel.

"Die Wahrscheinlichkeit, dass es auf normalem Wege klappt, lag bei einem Prozent", erklärte die Ehefrau von Peter Wollny (30) vor kurzem in einer Instagram-Story ihren mehr als 600.000 Anhängern. "Wir hätten niemals damit gerechnet."

Bereist in einer Instagram-Story zuvor deutete Sarafina ihre Vergesslichkeit an: "Ob ich daran denke, euch zwischendurch mitzunehmen, kann ich euch nicht versprechen. Weil ich es halt immer wieder vergesse."

Zuletzt feierten die Wollnys den zweiten Geburtstag der Zwillinge Casey und Emory. Wie das dritte Kind waren auch die beiden per Kaiserschnitt zur Welt gekommen. Allerdings in einer Notoperation zehn Wochen vor dem eigentlich errechneten Geburtstermin. Über mehrere Wochen wurden die Frühchen im Krankenhaus künstlich ernährt.

"Wir hatten eine Angst um euch, die kann man nicht in Worte fassen, ihr habt gekämpft von der ersten Sekunde an, wir sind so unglaublich stolz", ließ Sarafina das Erlebte noch einmal Revue passieren.