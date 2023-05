Sarafina Wollyns Schwangerschaft erreicht kritischen Punkt: "Macht mich echt nervös"

Sarafina Wollny (28) sind am 18. Mai 2021 zur Welt gekommen. Bald bekommen die beiden ein weiteres Geschwisterchen. © Montage: Instagram/Screenshot/Sarafina Wollny

Schon in der Vergangenheit hatte Sarafina angedeutet, dass ihre zweite Schwangerschaft an ein regelrechtes Wunder grenzt. In einer Instagram-Fragerunde mit ihren rund 605.000 Followern wurde sie nun noch einmal konkreter.

"Die Wahrscheinlichkeit, dass es auf normalem Wege klappt, lag bei einem Prozent", beantwortete die Ehefrau von Peter Wollny (30) die Nachricht eines Fans. "Wir hätten niemals damit gerechnet."

So war sie ursprünglich wegen Schmerzen im Unterbauch zur Frauenärztin gegangen. "Es wurde dann eine Zyste festgestellt, fünf mal sechs Zentimeter groß" - und eben die Schwangerschaft. Dabei habe Sarafina "0,0" in Erwägung gezogen, dass sie knapp anderthalb Jahre nach der Geburt ihrer Zwillinge möglicherweise ein weiteres Kind erwarten könnte.

Die Zyste, die bei ihrem Arztbesuch entdeckt wurde, sei zwar in der 20. Schwangerschaftswoche weggegangen, doch ein gewisses Risiko bleibt. So berichtete Sarafina von ihrer Befürchtung, dass auch Baby Nummer 3 viel zu früh zur Welt kommen könnte.