Fans machten sich Sorgen: Jetzt erklärt Sarah-Jane Wollny ihr Verschwinden

Hückelhoven - Sarah-Jane Wollny (27) meldet sich mit einem offenen Geständnis bei ihren Fans zurück. Die 27-Jährige verrät, warum sie sich zuletzt aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat.

Sarah-Jane Wollny spricht offen über ihr Lipödem und erklärt, warum sie sich zuletzt kaum noch auf Social Media gezeigt hat. © Bildmontage: Instagram/ sarah_jane_wollny

Auf Instagram erklärt die Altenpflegerin, dass sie derzeit alles andere als zufrieden mit ihrem Körper ist. "Ich fühle mich einfach unwohl, schaut euch meine Arme an", sagt sie wehmütig in ihrer Story.

"Die Sommermonate sind für mich die Hölle, ich fliege nicht in Urlaub, weil ich mich unwohl fühle, weil ich auch nicht weiß, was ich anziehen soll [...]", so Sarah-Jane. Die Situation sei für sie insgesamt "sehr belastend".

Der Grund für ihre Sorgen ist ihr Lipödem, eine chronische Fettverteilungsstörung. Sarah-Jane hatte sich im vergangenen Jahr einer Oberarmstraffung unterzogen, doch durch die Erkrankung habe sich dort erneut überschüssige Haut gebildet.

Jetzt setzt sie auf eine sogenannte Liposuktion, die das veränderte Fettgewebe dauerhaft entfernen soll. Die Eingriffe finden im Abstand von mehreren Wochen statt und sollen Schritt für Schritt ihre Problemzonen beheben.

Die erste OP an ihren Oberschenkel-Vorderseiten ist schon geschafft, als nächstes sind die Innenseiten dran. Doch ganz so positiv gestimmt, ist Sarah-Jane nicht mehr.