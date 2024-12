Nach Fan-Attacke: Sarah-Jane Wollny packt über ihre Skandalschwester Calantha aus!

Eine andere schlägt in dieselbe Kerbe und betont, dass sie es ganz schlimm finde, "dass kein einziger aus der Familie zu ihr hält oder sie unterstützt in der schwierigen Zeit, die sie gerade durchmacht". Geld sei nicht alles.

Was den Fans sofort ins Auge sticht, ist das Fehlen von Skandalnudel Calantha Wollny (24). Im Hinblick auf die Caption hagelt es sofort Kritik: "Das widerspricht sich. Wenn's hart auf hart kommt, dann wäre Calantha ja dabei!", mäkelt eine Userin.

"Chaos, Lachen und ganz viel Liebe - das beschreibt uns perfekt. Manchmal können wir nicht miteinander aber was jeder von uns weiß, wenn's hart auf hart kommt, steht jeder für jeden ein! Geschwisterliebe, eine Liebe die nie endet", schreibt die Blondine dazu.

Die Aufnahme zeigt die Tochter von TV-Star Silvia Wollny (59) zusammen mit ihren Schwestern Sylvana (32), Sarafina (29), Lavinia (25), Estefania (22) und Loredana (20) in ausgelassener Stimmung sitzend auf einer klassischen Bierzelt-Bank.

Stein des Anstoßes waren kritische Kommentare von Fans, weil Calantha auf diesem Familien-Schnappschuss der Wollny-Schwestern fehlte. © Instagram/sarah_jane_wollny (Scfeenshot)

Zur Erinnerung: Laut eigener Aussage lebt Calantha derzeit auf der Straße. Über Spenden finanziert sie sich von Zeit zu Zeit eine Nacht im Hostel. Allerdings behauptete Ihre Mutter jüngst, dass die 24-Jährige das Geld etwa bloß für Drogen ausgeben würde.

Sarah-Jane will die Attacken ihrer Follower nicht hinnehmen und setzt zum Gegenschlag an: "Sie hat mehrmals […] Hilfe bekommen. Wenn man dann aber immer nur Arschtritte bekommt, weil man nicht so spurt, wie sie es möchte, dann ist auch das mal vorbei."

Und weiter: "Es ist unsere Entscheidung und die haben Außenstehende zu akzeptieren. Sie hat sich das Leben ausgesucht und wir haben sie nicht dazu gezwungen! Das ist der Unterschied", stellt sie klar. Das Tischtuch scheint endgültig zerschnitten.

Für Rätselraten sorgen derweil auch die Outfits der Frauen: Alle Schwestern tragen Beige (und Schwarz), während Sarah-Jane in Pink und Blau gekleidet ist. Laut der Community kann nur ein Junggesellinnenabschied dahinterstecken. Diese Frage bleibt allerdings unbeantwortet.