Nach Trennungsstress: Sarah-Jane Wollny zeigt OP-Narben

Hückelhoven - Offen, ehrlich und total echt: Sarah-Jane Wollny (26) hat am Donnerstag in ihrer Instagram-Story ganz offen über ihre Beauty-OP gesprochen und dabei auch ihre Narben gezeigt.

Denn durch den Trennungskummer mit Ex-Freund Tinush (27) kam es ihrer Meinung nach zu Entzündungen an manchen Stellen. "Wir hoffen einfach, dass es nur dunkle Stellen sind und die noch weggehen", so die Wollny-Tochter ehrlich.

Im März 2025 ließ sich die Tochter von Familienoberhaupt Silvia Wollny (60) überschüssige Haut an Bauch, Beinen und Armen entfernen.

Die 26-Jährige fühlt sich nach der OP, trotz einiger Schwellungen und Narben, wohl in ihrer Haut. © Instagram Screenshot/ Sarah Jane Wollny

Damit aber nicht genug: Nach dem Eingriff purzelten bedingt durch die Trennung plötzlich nochmal 11 Kilo, was zur Folge hatte, dass die OP an den Beinen quasi "umsonst" war. Die Haut hat nicht so mitgemacht, wie erhofft.

"Ich hoffe, dass die Schwellungen sich noch legen und das Ergebnis besser wird", sagt sie. Trotzdem zieht die 26-Jährige ein positives Fazit: "Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden."

Und das Wichtigste: Sie fühlt sich wohl in ihrer Haut. Trotz Narben und Schwellungen trägt sie weiterhin kurze Sachen und lässt sich nicht unterkriegen.

Und das finden auch ihre Fans gut. In den Kommentaren auf Instagram überschlagen sich die Komplimente: "Wow wunderschön", oder "Du bist so eine hübsche Frau" heißt es immer wieder unter ihren Bildern.