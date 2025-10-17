Zoff nach "Promi Big Brother": Sarah-Jane platzt der Kragen wegen Karina

Hückelhoven - Drama-Alarm nach dem " Promi Big Brother "-Aus: Sarah-Jane Wollny (27) meldet sich nach ihrem Exit in ihrer Instagram -Story am Donnerstag zu Wort und hat ordentlich Redebedarf. Besonders eine Mitbewohnerin bekommt dabei ihr Fett weg: Karina Kipp (57), alias Karina2you.

Musste die Promi-WG an Tag zehn verlassen: Sarah-Jane Wollny (27). (Archivbild) © Joyn

"Ich hab auf diese Folge heute gewartet, weil ich darum gebeten wurde, zu warten, um zu diesem Thema meine Meinung zu sagen", erklärt Sarah-Jane gleich zu Beginn.

In ihrer Story behauptet die 29-Jährige, Karina habe im sogenannten Extraraum über andere Bewohner hergezogen, weil sie dachte, die Szenen würden gar nicht ausgestrahlt.

"Ihr habt da jetzt einen kleinen Ausschnitt gesehen, wie Karina über die Leute im Extraraum herzieht, weil sie dachte, dass das nicht gezeigt wird", so die Wollny-Tochter.



Gleichzeitig habe Karina im Haus immer betont, sie äußere keine Meinung über andere oder nenne keine Namen, um niemanden zu beeinflussen.

Tatsächlich aber habe sie dort "Tag für Tag" über ihre Mitbewohner gesprochen.