Zoff nach "Promi Big Brother": Sarah-Jane platzt der Kragen wegen Karina
Hückelhoven - Drama-Alarm nach dem "Promi Big Brother"-Aus: Sarah-Jane Wollny (27) meldet sich nach ihrem Exit in ihrer Instagram-Story am Donnerstag zu Wort und hat ordentlich Redebedarf. Besonders eine Mitbewohnerin bekommt dabei ihr Fett weg: Karina Kipp (57), alias Karina2you.
"Ich hab auf diese Folge heute gewartet, weil ich darum gebeten wurde, zu warten, um zu diesem Thema meine Meinung zu sagen", erklärt Sarah-Jane gleich zu Beginn.
In ihrer Story behauptet die 29-Jährige, Karina habe im sogenannten Extraraum über andere Bewohner hergezogen, weil sie dachte, die Szenen würden gar nicht ausgestrahlt.
"Ihr habt da jetzt einen kleinen Ausschnitt gesehen, wie Karina über die Leute im Extraraum herzieht, weil sie dachte, dass das nicht gezeigt wird", so die Wollny-Tochter.
Gleichzeitig habe Karina im Haus immer betont, sie äußere keine Meinung über andere oder nenne keine Namen, um niemanden zu beeinflussen.
Tatsächlich aber habe sie dort "Tag für Tag" über ihre Mitbewohner gesprochen.
Sarah-Janes direkte Konfrontation mit Karina
Schon in der ersten Woche im Haus habe sie gemerkt, dass mit Karina "etwas nicht stimmt", erzählt Sarah-Jane: "Als ich das erste Mal mit ihr in der Musterwohnung war, fing das an – da hab ich angefangen umzudenken".
Später habe sie Karina direkt auf ihr Verhalten angesprochen. Die Reaktion: "Sie hat mir vorgeworfen, ich würde sie manipulieren. Völlig absurd."
Trotz allem zieht Sarah-Jane ein versöhnliches Fazit: "Ich bereue nichts. Ich war so, wie ich bin – ehrlich und direkt."
Schade fände sie jedoch die TV-Darstellung. Ihrer Meinung nach wurden in Bezug sie "nur Streits" gezeigt, obwohl auch Versöhnungen stattgefunden hätten.
Für Karina findet sie zum Schluss klare Worte: "Ich bin wirklich enttäuscht, weil ich sie als Herzensmensch gesehen hab. Aber irgendwann fällt jede Maske."
Titelfoto: Bildmontage: Joyn