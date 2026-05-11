11.05.2026 09:57 Was ist bei Sarah-Jane Wollny los? TV-Star bricht ihr Schweigen und erklärt Netzpause

In den sozialen Netzwerken wurde es zuletzt still um Sarah-Jane Wollny. Jetzt hat sich die 27-Jährige zurückgemeldet und den Grund für ihre Auszeit offenbart.

Von Frederick Rook

Ratheim (NRW) - In den sozialen Netzwerken wurde es zuletzt still um Sarah-Jane Wollny. Jetzt hat sich die 27-Jährige zurückgemeldet und den Grund für ihre Auszeit offenbart.

Sarah-Jane Wollny (27) ist durch ihren Beruf als Altenpflegerin derzeit stark eingespannt. © Bildmontage: Instagram/sarah_jane_wollny (Screenshots) Die Tochter von Silvia Wollny (61) hatte zuletzt mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nach ihrer Teilnahme an "Temptation Island VIP" erkrankte sie an einer Depression, kürzlich kam auch noch die Diagnose Lipödem dazu. All das ist jedoch nicht der Grund für ihre jüngste Netzpause. Anders als die Vielzahl ihrer Schwestern geht die Blondine neben den Dreharbeiten für die TV-Doku "Die Wollnys" nämlich noch einem echten Beruf nach: Sie ist Altenpflegerin. Eine Umstellung im täglichen Ablauf auf ihrer Arbeitsstelle habe jetzt dafür gesorgt, dass sie mit Storys, Postings und persönlichen Einblicken aktuell etwas kürzertreten müsse, wie die TV-Bekanntheit auf ihrem Instagram-Kanal verriet. Daniela "Danni" Büchner Händchenhaltend gesichtet? Was läuft da zwischen Danni Büchner und Oliver Pocher? "Priorität ist der Job in der Pflege", stellte Sarah-Jane gegenüber ihrer besorgten Community unmissverständlich klar. Doch nicht nur der zeitliche Aufwand in ihrem Arbeitsleben schränkt ihre Kommunikativität aktuell ein.