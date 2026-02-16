Boykott-Welle vor Eurovision Song Contest: Das sagt Sarah Engels

Köln - Sarah Engels möchte beim nächsten Eurovision Song Contest (ESC) unbedingt für Deutschland antreten. Die Teilnahme Israels sorgt für Zündstoff. Das sagt die 33-Jährige zu der Debatte.

Sarah Engels tritt am 28. Februar beim ESC-Vorentscheid in Berlin an. Ob ihr neuer Song "Fire" überzeugen kann? © Felix Hörhager/dpa

Wegen des Vorgehens des Landes im Gazastreifen boykottieren in diesem Jahr gleich fünf Nationen den europäischen Musik-Wettbewerb. Dazu gehören neben Irland und Spanien auch die Niederlande, Slowenien und Island.

Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur "spot on news" bezog Engels jetzt Stellung zu der politischen Diskussion rund um das Event, welches am 16. Mai in Wien (Österreich) stattfindet. Ihre Worte wählte sie dabei aber mit viel Bedacht.

"Der ESC sollte keinen zu großen politischen Fokus haben, sondern die Musik in den Fokus stellen. Es ist eine Musikveranstaltung, wo Künstler hinkommen, die ihre Geschichte teilen und diese mit ihrer Musik erzählen", betonte die Kölnerin mit italienischen Wurzeln.

Vielmehr biete der Wettbewerb einen Moment der positiven Ablenkung. Dazu merkte Sarah vielsagend an: "Es gibt sowieso schon so viel Negatives auf der Welt. Mit Musik kann all das für einen kurzen Moment beiseitegeschoben werden."