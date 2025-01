Fans entlocken Sarah Engels brisante Aussagen: Meint sie damit etwa Pietro Lombardi?

Köln - Offenbar viel zu lange haben ihre Fans auf eine neue Fragerunde von Sarah Engels (32) warten müssen. Mitte der Woche war es endlich so weit - meint die Sängerin dabei mit einigen ihrer Worte etwa Ex Pietro Lombardi (32)?

Auf Instagram hat sich Sarah Engels erneut den ganz heiklen Fragen ihrer Fans gewidmet. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/Sarah Engels

Nicht einmal zwei Wochen hat es gedauert, dass ihre Fans wieder kräftig in die Tasten hauen, um der Dreifach-Mama sämtliche brisante Details und Aussagen zu entlocken.

Diesmal scheint das Vorhaben sogar funktioniert zu haben! Denn: Mit ein paar der weise ausgewählten Formulierungen dürfte sich die Hürtherin auf ihren verflossenen Ex-Mann "Pie" und dessen Verlobte Laura Maria Rypa (29) beziehen.

Auf die Frage nach ihrem größten Learning des Vorjahres deutet die DSDS-Zweite von 2011 vorsichtig an: "Mein größtes Learning war, mich von äußeren, negativen Einflüssen nicht beirren zu lassen. Ich habe gelernt, stärker bei mir und meiner Familie zu bleiben und mich von dem zu lösen, was von außen an mich herangetragen wird."

Zur Erinnerung: Ende Dezember hatte Zweifach-Mama Laura von einer "einzelnen Person" gesprochen die versuche, ihr und Pietro Steine in den Weg legen zu wollen.