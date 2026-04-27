Ihre Brüste und der "ESC" im Fokus: Sarah Engels singt Song aus Hassnachrichten

Köln - Im Zuge ihrer " Eurovision Song Contest "-Teilnahme erreichen Sarah Engels (33) seit Wochen viele Hassnachrichten. Jetzt hat die 33-Jährige aus dem geistigen Dünnpfiff der Internet-Trolle einen Song gemacht.

Sarah Engels (33) hat aus Hass-Kommentaren gegen ihre Person ein Lied geschrieben. © Britta Pedersen/dpa

Auf Instagram hat die Kölnerin mit italienischen Wurzeln ein Reel mit ihren Followern geteilt, in welchem sie gerade in der Maske sitzt und sich stylen lässt. Dabei trällert sie echte Kommentare nach, die ihr in letzter Zeit zugeschickt wurden.

"In einem BH, wo nichts drin ist, läuft die rum", "Seit diesem Song sind deine Brüste noch mal geschrumpft" oder "Ich hoffe, wir werden Letzter beim ESC, dann ist die Frau hoffentlich Geschichte", heißt es darin unter anderem.

Die Namen der Personen, die verantwortlich für die fiesen Äußerungen sind, zeigt sie dabei offen. Die Stimmung wirkt ausgelassen. "Ich nehme vieles davon mit Humor. Ich lache darüber", beteuert Sarah.

Beim Kommentar "Rasier' dir mal die Haare auf deinen Zähnen" muss sie selbst laut auflachen und fragt ihr Team, ob jemand zufällig einen Rasierer dabeihat. Doch eigentlich geht es ihr um eine ernste Botschaft: Viele Menschen würden den Hass nämlich nicht so gut wegstecken wie sie.

Sarah stellt klar: "Worte können echten Schaden anrichten. […] Denkt vielleicht einen Moment nach, bevor ihr etwas schreibt. Vor allem, wenn es um das Aussehen einer Frau geht!"