Shitstorm nach Feminismus-Aussage: Jetzt wehrt sich Sarah Engels

Köln - Sarah Engels (33) muss sich aktuell mit einem Shitstorm im Internet auseinandersetzen. Grund dafür ist allerdings nicht ihr dürftiges Abschneiden beim ESC am Wochenende, sondern ein Satz über Feminismus, den die Sängerin von sich gegeben hatte. Nun wehrt sie sich.

Bei Instagram hat sich Sarah Engels (33) zur Feminismus-Debatte um ihre Person geäußert. © Bildmontage: Jens Büttner/dpa, Instagram/sarellax3 (Screenshot)

Im Rahmen des Eurovision-Podcast "Merci, Chérie" wurde Engels gefragt, ob sie sich selbst als Feministin bezeichnen würde. "Feministisch würde ich nicht sagen - weil ich einen ganz, ganz tollen Mann habe und ich mag auch Männer", antwortete die 33-Jährige. Zahlreiche Internet-User warfen ihr daraufhin vor, Feminismus mit Männerhass gleichzusetzen.

In ihrer Instagram-Story hat die Musikerin das Thema nun noch einmal aufgegriffen und klargestellt: "Ich kann auch Feministin sein, ohne mich mit diesem Label definieren zu müssen, um zu wissen, wofür ich stehe."

Wer sie kenne und verfolge, dem sei bewusst, dass sie seit vielen Jahren für "starke Frauen, Empowerment, Gleichberechtigung, laut sein dürfen, seinen eigenen Weg gehen, unabhängig sein und anderen Frauen Mut machen" stehe, diese Werte lebe und diese wichtigen Themen immer wieder in ihren Songs aufgreife. So auch bei ihrem ESC-Titel "Fire", mit dem sie am vergangenen Samstag den 23. Platz belegte.

Den Kern des Problems sieht Engels derweil in der Interpretation des Feminismus-Begriffs. Dieser würde für viele Menschen inzwischen unterschiedlich besetzt sein und "sehr oft einseitig dargestellt" werden, oftmals sogar als "aggressiv und männerfeindlich", meint die Sängerin.