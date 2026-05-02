Kurz vor ESC-Finale: Das sagt Sarah Engels über schlechte Quoten und heftige Kritik

Köln - Mehr als zwei Monate ist klar, dass Sarah Engels (33) für Deutschland zum " Eurovision Song Contest " nach Wien fahren wird. Jetzt hat sich die Sängerin erstmals ausführlich zur Kritik und einem möglichen Punkte-Debakel geäußert.

Sarah Engels (33) tritt am 16. Mai für Deutschland beim "Eurovision Song Contest" an. © Claudius Pflug/SWR - Südwestrundfunk/obs

Dass die Ex-Frau von Pietro Lombardi (33) überhaupt nach Wien fahren darf, fühlt sich ihren emotionalen Schilderungen zufolge noch immer nicht real an.

Das hat die Zweifach-Mama im Talk mit der Abendzeitung München verraten. "Ich glaube, so richtig realisiert habe ich es noch gar nicht, weil seit dem Vorentscheid so viel passiert ist und alles so schnell geht."

Ruhig und ohne Kritik hat sie sich bislang aber nicht auf ihr Karriere-Highlight vorbereiten können - im Gegenteil.

Erst vor einer Woche hatte sich ESC-Ikone Guildo Horn (63) öffentlich gemeldet und gesagt, dass ihm die 33-Jährige für die diesjährige Songauswahl "leid tun" könne.

Sich davon hemmen lassen will sich Sarah Engels aber nicht. "Ich nehme schon wahr, dass es in Deutschland oft eine sehr kritische Haltung gegenüber den eigenen Beiträgen gibt. (...) Am Ende versuche ich, mich auf das Positive zu konzentrieren und einfach meinen Weg zu gehen."