"Jackpot geholt": Sarah Engels rührt mit Liebeserklärung an Julian
Köln - Zum Geburtstag von Ehemann Julian zeigt Sarah Engels (33) ganz offen, wie viel er ihr bedeutet.
Julian Engels wird 33 und bekommt von seiner Frau eine echte Liebesflut serviert. Auf Instagram teilt sie viele private Bilder aus dem gemeinsamen Leben der Familie und dichtet dazu Worte, die mitten ins Herz treffen.
"Happy Birthday an meine bessere Hälfte", schreibt sie und nennt ihn "die reinste Seele dieser Welt". Dazu kommen viele weitere Kosenamen und Liebesbotschaften.
Die Bilder zeigen die beiden im Urlaub, beim Wandern oder im ganz normalen Familienalltag mit Tochter Solea. "Ein Papa, der einfach nie die Nerven verliert und jeden Tag für uns 110 Prozent gibt", heißt es dazu.
Sarah und Julian lernten sich Ende 2019 kennen, verliebten sich schnell und heirateten im Mai 2021. Ein absoluter "Jackpot", wie Sarah es in der Bildergalerie beschreibt.
Für die Sängerin steht außer Frage: "Ich würde immer wieder 'Ja' sagen, wenn er mich fragt."
Fans und Familie feiern das Liebesglück mit Sarah und Julian
Die Reaktionen von Familie und Freunden auf den Post ließen nicht lange auf sich warten. "Alles Liebe mein allerliebster Schwiegersohn", heißt es zum Beispiel von Sarah Engels Mutter Sonja.
Auch von Fans sammelten sich schnell zahlreiche Kommentare: "Wie wundervoll geschrieben, liebe Sarah! Ich freue mich von Herzen, dass ihr zwei einander gefunden habt", schreibt eine Nutzerin. Eine andere ergänzt: "Was für eine Liebeserklärung!"
Besonders romantisch wird es auf den Bildern bei einem Sonnenuntergang am Meer. Dazu sagt sie, dass er ihr einen ganz besonderen Weg der Liebe gezeigt hat, den sie vorher nicht kannte. Und auch ein Kussfoto darf nicht fehlen.
Gemeinsam mit ihrer vierjährigen Tochter Solea und Sarahs Sohn Alessio (10) aus ihrer ehemaligen Beziehung mit Sänger Pietro Lombardi (33) wirkt das Glück perfekt.
Titelfoto: Bildmontage: Carsten Koall/dpa, Instagram Screenshot/ sarellax3