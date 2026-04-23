"Jackpot geholt": Sarah Engels rührt mit Liebeserklärung an Julian

Köln - Zum Geburtstag von Ehemann Julian zeigt Sarah Engels (33) ganz offen, wie viel er ihr bedeutet.

Sarah Engels (33) zeigt sich überglücklich und teilt private Einblicke aus ihrem Familienleben auf Instagram. (Archivfoto) © Carsten Koall/dpa

Julian Engels wird 33 und bekommt von seiner Frau eine echte Liebesflut serviert. Auf Instagram teilt sie viele private Bilder aus dem gemeinsamen Leben der Familie und dichtet dazu Worte, die mitten ins Herz treffen.

"Happy Birthday an meine bessere Hälfte", schreibt sie und nennt ihn "die reinste Seele dieser Welt". Dazu kommen viele weitere Kosenamen und Liebesbotschaften.

Die Bilder zeigen die beiden im Urlaub, beim Wandern oder im ganz normalen Familienalltag mit Tochter Solea. "Ein Papa, der einfach nie die Nerven verliert und jeden Tag für uns 110 Prozent gibt", heißt es dazu.

Sarah und Julian lernten sich Ende 2019 kennen, verliebten sich schnell und heirateten im Mai 2021. Ein absoluter "Jackpot", wie Sarah es in der Bildergalerie beschreibt.

Für die Sängerin steht außer Frage: "Ich würde immer wieder 'Ja' sagen, wenn er mich fragt."