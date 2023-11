"Da will man dann doch wieder mehr": Plant Sarah Engels ein drittes Kind?

Die Zweifach-Mama führte aus: "Kinder sind das Wundervollste, was es auf der Welt gibt! Auch wenn es echt anstrengend sein kann." Wenn man ihnen dann aber in die Augen schauen würde, wisse man warum und wofür.

Denn in einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan von der "Te Amo Mi Amor"-Interpretin wissen, ob sie und Julian mit der Kinderplanung schon durch wären.

Die Sängerin genießt das Leben mit ihrer Familie. © Screenshot/Instagram/sarellax3

Zudem würden die Kinder so schnell groß werden, "da will man dann doch wieder mehr", erklärte die Fitness-Influencerin und ergänzte: "Mal schauen, was die Zeit bringt!"

Erst vor kurzer Zeit hatte sich die ehemalige "The Masked Singer"-Gewinnerin zum Thema Kinderplanung geäußert. "Ich bin manchmal echt hin- und hergerissen", sagte Sarah damals.

Allerdings sei sie "echt zufrieden", wie alles läuft. Auf der anderen Seite habe sie aber auch ihre Schwangerschaft sehr geliebt.

Ihr unschlüssiges Fazit lautete daher: "Ich würde es mir noch offen halten. Aber wenn, dann denke ich, sollte es in den nächsten ein bis drei Jahren passieren!"