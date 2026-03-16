Vor Eurovision Song Contest: Mega-Klatsche für Sarah Engels

Köln - Am 16. Mai möchte Sarah Engels in Wien den Eurovision Song Contest 2026 für Deutschland gewinnen. Doch schon jetzt muss die 33-Jährige eine schallende Ohrfeige verdauen.

Sarah Engels (33) muss noch vorm Eurovision Song Contest die erste Klatsche hinnehmen. © Britta Pedersen/dpa

Denn schon nach einer Woche ist ihr Song "Fire", den sie im Finale des ESC performen wird, wieder aus den deutschen Charts geflogen!

In der vergangenen Woche hielt sich die Single immerhin noch auf dem 75. Platz, doch jetzt ist der Song gänzlich verschwunden.

Was der einstigen "Deutschland sucht den Superstar"-Teilnehmerin vor allem zu denken geben sollte: Deutschlands letztjährige ESC-Kandidaten Abor & Tynna durften sich nach dem nationalen Vorentscheid über Platz 13 freuen.

Und es kam noch besser: später schaffte es die Single "Baller" sogar bis auf Rang drei der deutschen Charts!

Auch was ihre Chancen auf einen Sieg beim größten Musikwettbewerb der Welt angeht, muss sich die Ex-Frau von Pietro Lombardi (33) hinten anstellen.

Denn in den Buchmacher-Prognosen liegt Deutschland derzeit auf einem enttäuschenden 24. Platz.