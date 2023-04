Sarah Engels bekommt vor Abflug nach Bali Ärger mit der Polizei: "Verstehe ich einfach nicht"

Ärger für Sarah Engels! Am Sonntag wollte die Sängerin mit ihrer Familie nach Bali reisen. Am Flughafen geriet sie allerdings mit der Polizei in Kontakt.

Von Maurice Hossinger

Köln - Das geht ja gut los! Sarah Engels (30) machte sich am Sonntag mit ihrer Familie auf den Weg nach Bali und bekam es noch am Flughafen Köln/Bonn mit der Polizei zu tun. War ihr Urlaub etwa in Gefahr?

Am Flughafen meldete sich Sarah Engels nochmal bei ihren Fans und berichtete von den Erlebnissen mit der Polizei. © Montage: Instagram/Screenshot/Sarah Engels Voller Vorfreude und im Locken-Look startete die Sängerin am Sonntagnachmittag das Abenteuer Indonesien. An der Seite von Ehemann Julian (29) und den beiden Kindern Alessio (7) - über dessen Herzfehler sich Sarah erst jüngst äußerte - und Töchterchen Solea (1) ging es für die DSDS-Zweitplatzierte von 2011 Richtung Asien. Doch kaum war die 30-Jährige am Flughafen angekommen, geriet sie in den Fokus der Polizei. Ihre fast 2 Millionen Fans können an dieser Stelle trotzdem aufatmen. Lediglich die Passkontrolle machte der Ex von Pietro Lombardi (30) zu schaffen. Grund für die kurze Aufregung war Tochter Solea! "Die Polizistin meinte, dass wir wegen Soleas Passbild im Reisepass Probleme bekommen könnten", meldete sich Sarah kurz vor Abflug. Sarah Engels Ärger um Alessio: Sarah Engels ätzt im Netz böse über Vaterrolle von Pietro Lombardi! Was war los? Weil die Einjährige sich im Laufe von nur wenigen Monaten derart verändern könne, dass sie auf ihrem Passbild nicht mehr zu erkennen sei. Das gab ihr auch die Polizistin freundlich zu verstehen. "Verstehe dann einfach nicht, wieso die Reisepässe bei Kindern dann so lange gültig sind", echauffierte sie sich, ohne allerdings zu viel Urlaubsvorfreude dabei draufgehen zu lassen.

