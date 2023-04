Sarah Engels geht Fans mit ständiger Zurschaustellung ihrer Liebe auf den Keks: "Reicht jetzt!"

Sarah Engels und ihr Ehemann Julian sind seit Mai 2021 verheiratet. Auf Bali gaben sie sich im Osterurlaub erneut das Jawort. © Instagram/sarellax3 (Screenshots, Bildmontage)

Nach ihrer gescheiterten Ehe mit "DSDS"-Gewinner Pietro Lombardi (30) heiratete die Sängerin 2021 ein zweites Mal: Ihr Mann Julian nahm ihren Nachnamen an. Die beiden turteln bereits seit Ende 2019 gemeinsam durchs Leben. Ihre Liebe wurde im Dezember 2021 durch die Geburt der gemeinsamen Tochter Solea Liana (1) gekrönt.

Im Osterurlaub auf Bali gab sich das Paar vor wenigen Tagen erneut das Jawort. Nachdem Sarah bereits den ein oder anderen gekonnt inszenierten Schnappschuss der Bali-Hochzeit auf Instagram mit ihren rund 1,8 Millionen Fans geteilt hatte, legte die 30-Jährige nun noch einmal mit einem Reel nach.

In dem kurzen Clip laufen Sarah und ihr Traumprinz zunächst aufeinander zu, geben sich einen Kuss und lassen sich dann seitlich und in voller Hochzeitsmontur in den Hotel-Pool plumpsen. Im nächsten Schnitt folgt eine innige Umarmung im Wasser und leidenschaftliche Blicke, die den baldigen Gang ins Schlafzimmer vermuten lassen.

Dieses pausenlose Zurschaustellen ihrer perfekten Beziehung ist vielen Fans mittlerweile ein Dorn im Auge, zumal Sarah auch in ihren Storys immer wieder die Liebe zu ihrem Julian öffentlichkeitswirksam betont.