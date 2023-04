Sarah Engels im Eheglück, doch "Jesuslatschen" überschatten das zweite "Ja-Wort"

Sarah Engels (30) und ihr Ehemann Julian Engels (29) haben auf der Trauminsel Bali ein zweites Mal geheiratet. © Instagram/sarellax3 (Screenshots, Bildmontage)

Die 30-jährige Sängerin teilte auf Instagram ein paar vielsagende Bilder. Sie ist darauf im langen, weißen Trägerkleid zu sehen. Auch ihr Ehemann trägt ein weißes Outfit. Die beiden wurden vor einer Steinskulptur und einem Pool abgelichtet.

Zu den Aufnahmen schreibt die 30-Jährige mit einem Ring-Emoji: "Ja, ich will" und "Ich würde dich immer wieder heiraten". Hinzu fügte sie die Hashtags "#fürimmer #secondmarriage #dreamscometrue #bali".

In der Kommentarspalte finden sich indes nur wenige Glückwünsche. Einem Großteil der Follower geht das mittlerweile so penetrant nach außen getragene "Liebesgesäusel" der beiden Turteltauben vermehrt gehörig auf den Keks.

"Das ist alles so inszeniert bei euch, ich erkenne auf den Bildern keinerlei Echtheit mehr. Sorry!", so das vernichtende Urteil eine Userin. Viele Fans schlagen in dieselbe Kerbe: "Sieht wunderbar aus - für Social Media!"

Ohnehin steht bei einer Vielzahl der Follower nicht der romantische Gedanke von Sarah und Julian im Vordergrund, sondern vor allem die etwa fragwürdige Schuhwahl des ehemaligen Fußball-Profis anlässlich seiner zweiten Hochzeit mit der Influencerin.