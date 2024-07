Sarah Engels tankt Mietwagen voll und glaubt nicht, wie viel sie zahlen muss

Japan - Sarah Engels (31) hat mit ihrer Familie schon viele schöne Orte rund um den Globus bereist. Aktuell weilt die Sängerin in Japan. An einer Tankstelle erlebte sie jetzt eine dicke Überraschung!

Ergänzend fügte sie anschließend noch hinzu: "Man merkt es vor allem in Supermärkten oder beim Tanken."

Gemessen an ihrem Kontostand ist das Wort "teuer" natürlich relativ zu sehen, dennoch war die Sängerin um eine adäquate Antwort bemüht. "Ich finde, Japan ist im Vergleich zu Deutschland viel günstiger", stellte die Halbitalienerin klar.

Ferienzeit gleich Urlaubszeit: Dieses Mantra ist bei der Ex-Frau von " DSDS "-Juror Pietro Lombardi (32) und ihrem Anhang inzwischen so fest verankert wie das Amen in der Kirche. Und das Smartphone ist natürlich stets gezückt.

Ein Beispiel wollte die Zweifach-Mama ihrer treuen Community natürlich nicht vorenthalten und rief sich deshalb kurzerhand eine alte Quittung ins Gedächtnis. "Haben eben vollgetankt - für 29 Euro!", offenbarte Sarah in ihrer Story.

Dies seien umgerechnet etwa 5000 Japanische Yen. Ein Spottpreis geradezu, der die ehemalige "The Masked Singer"-Gewinnerin realistischerweise annehmen lässt: "Das würde es bei uns in Deutschland niemals geben."

Die ersten Tage verbrachten Sarah, Julian und Solea in einem Fünf-Sterne-Luxustempel in Tokio. Neben dem Besuch eines japanischen Tempels stand dort unter anderem auch ein Abstecher in das weltbekannte Pokémon-Restaurant auf dem Programm.