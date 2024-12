Funkstille zwischen Sarah Engels und Pietro Lombardi: Kein gemeinsames Weihnachten?

Köln - Sie haben einen gemeinsamen Sohn, sich aber offenbar aktuell wenig bis gar nichts zu sagen: Sarah Engels (32) und ihr Ex-Ehemann Pietro Lombardi (32) scheinen sich dieses Jahr an den Weihnachtstagen nicht sehen zu wollen.

Sängerin Sarah Engels (32) hat neben Sohn Alessio (9) von Ex-Mann Pietro Lombardi auch noch Töchterchen Solea (3) mit ihrem jetzigen Mann Julian. © Instagram/sarellax3 (Screenshot)

Das deutet sich durch Hinweise an, die Sarah in ihrer Instagram-Story mitteilte - oder vielmehr nicht. In der bevorstehenden Weihnachtsplanung wird Pietro mit keinem Wort erwähnt.

"An Heiligabend sind wir erst einmal nur zu viert, machen zu Hause ganz in Ruhe Bescherung und alles sehr gemütlich. Danach feiern wir zusammen mit meiner Mama, ihrem Mann, meinem Bruder, seiner Frau und Oma und Opa", so die 32-Jährige.

Weihnachten als große Patchwork-Veranstaltung? Danach sieht es aktuell nicht aus!

Das zeigt sich auch beim weiteren Blick auf die Feiertage: Am 25. Dezember geht es zu Sarahs Familie, am 26. Dezember zu Julians Eltern.

Ob Sarahs und Pietros gemeinsamer Sohn Alessio (9) dann wenigstens an Silvester Zeit mit seinem Vater verbringen wird, ließ Sarah in ihren Ausführungen ebenfalls offen.

Fest steht: Beide teilen sich für den 2015 geborenen Sohn weiterhin das Sorgerecht.