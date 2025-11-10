Tacheles von Sarah Engels: Jetzt spricht sie über ein drittes Kind

Köln - In der Community von Sarah Engels (33) geistert aktuell eine ganz brisante Frage umher. Jetzt hat die Sängerin darauf ausführlich reagiert und damit vorerst für Klarheit gesorgt.

Sarah Engels hat über Instagram über neuen Nachwuchs gesprochen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Sarah Engels

Seit Jahren pflegt die Ex-Frau von Pietro Lombardi (33) einen engen Draht zu ihren Fans und lässt dabei immer mal wieder einen Einblick hinter die sonst so privaten Kulissen zu.

Diesmal muss sich die Sängerin schon wieder zu einer möglichen Schwangerschaft äußern. Ein User war nämlich mit der Tür ins Haus gefallen und wollte wissen, ob die Zweifach-Mama bald ihr drittes Kind erwarte.

Ohne um den heißen Brei herumzureden, sagt Sarah: "Nein, ich bin nicht schwanger." Wie sie weiter erklärt, sei sie mir ihrer Familie um Ehemann Julian (32) und den beiden Kids Alessio (10) - aus der Ehe mit "Pie" - und Töchterchen Solea (3) mehr als zufrieden.

Daran wird sich nach Aussage der Hürtherin in naher Zukunft auch nichts ändern. "Derzeit ist es auch nicht geplant. Wir sind aktuell sehr glücklich und freuen uns auf unser neues Zuhause."