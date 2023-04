The Masked Singer: Sarah Engels legt Mega-Auftritt hin und erntet Kritik!

Köln - Am Samstagabend feierte Sarah Engels (30) als Skelett eine fulminante Rückkehr auf die große " The Masked Singer "-Bühne. Ihr Einsatz am Ratepult kam bei der Netz-Gemeinde dagegen weniger gut an.

Sarah Engels (30) schlüpfte drei Jahre nach ihrem Sieg bei "The Masked Singer" noch einmal in ihr altes Skelett-Kostüm. © Thomas Banneyer/dpa

Ihren Auftritt im Rahmen der ProSieben-Show hatte die Sängerin so akribisch vorbereitet, dass sich sogar ihr Göttergatte Julian (30) lautstark darüber beschwerte, seit Tagen nichts mehr von seiner Frau zu haben. Doch der Fleiß sollte sich auszahlen.

Mystisch, geheimnisvoll und mit bezaubernder Stimme. So sang sich Sarah in der dritten Staffel als Skelett in die Herzen der Zuschauer und sahnte den Titel ab. Nun kehrte sie an den Ort ihres Erfolges zurück und verzauberte das Publikum erneut mit "Total Eclipse Of The Heart" von Bonnie Tyler (71).

"Ich hatte ein bisschen Sorge, dass ich da nicht mehr reinpassen würde", offenbarte Sarah am Tag danach via Instagram ihre anfänglichen Bedenken bezüglich ihrer alten Kostümierung.

Glücklicherweise konnten aber alle Knochen gerichtet werden und es "hat sehr viel Spaß gemacht". Das Publikum im Kölner TV-Studio honorierte die Darbietung mit Standing Ovations.

Auch im Netz wurde die Zweifach-Mama für ihre Rückkehr als knochiger Popstar mit Komplimenten überschüttet. "Beste Stimme Deutschlands", "Alle aktuellen Kandidaten können einpacken" oder einfach nur "Wow, Gänsehaut!" war sich die Twitter-Community weitestgehend einig.