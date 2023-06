Sarah packt nach Temptation-Wiedersehen aus: DAS war der Grund für Nico Legats Familien-Zoff!

Hückeswagen/Wermelskirchen - Sarah (24) hatte zusammen mit Ex-Freund Nico Legat (25) bei " Temptation Island " mitgemacht, wo der Promi-Sprössling mit Pauken und Trompeten durch den Treuetest rasselte. In einer Fragerunde packte Sarah nun aus, warum Nico zuvor keinen Kontakt mit seiner Familie gehabt hatte.

Nico Legat (25) und Sarah (24) verließen "Temptation Island" als getrennte Leute. © RTL / Frank J. Fastner

Sarah hatte es in der diesjährigen Staffel der RTL-Show von allen Teilnehmern am härtesten getroffen, denn ihr damaliger Freund hatte die schöne Bankkauffrau gleich mehrmals vor laufenden Kameras betrogen und sich schamlos mit einer der Verführerinnen vergnügt.

Nicht nur ein Schock für die 24-Jährige, die bis dato immer zu ihrem Nico gestanden hatte, sondern auch für sämtliche Zuschauer! Denn für viele kam der plötzliche Sinneswandel des Partyboys, der seine Sarah zuvor nach eigener Aussage noch hatte heiraten wollen, aus dem Nichts.

Auch beim Wiedersehen konnte Nico keine konkreten Gründe für sein Verhalten liefern, entschuldigte sich schließlich damit, eine Show gemacht zu haben, um bekannter zu werden.

Auf den Familienzoff zwischen ihm und Papa Thorsten Legat (54), der bereits während der Show angeschnitten wurde, ging der 25-Jährige hingegen nicht ein - obwohl sogar Moderatorin Lola Weippert (27) nachgebohrt hatte, was damals eigentlich bei den Legats vorgefallen war.

Diese Frage interessierte auch sämtliche Zuschauer brennend ("Worum ging es denn bei dem Streit bei Nico und seinen Eltern?"), sodass Sarah am Freitagabend endlich ihr Schweigen brach und in einer Fragerunde schilderte, was vorgefallen war!