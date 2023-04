Sasha nach "Duell um die Welt"-Shitstorm im TAG24-Interview: "Da war niemand beleidigt"

Hamburg - Sasha (51) erhielt kürzlich einen heftigen Shitstorm auf Instagram. Hintergrund war seine Challenge im Rahmen des ProSieben-Formats "Das Duell um die Welt". W ährend eines Hamburger Events sprachen der 51-Jährige und seine Frau Julia Röntgen (41) mit TAG24 über seine Teilnahme an der Show und was danach geschah.

Sasha (51) mit seiner Ehefrau Julia Röntgen (41). © TAG24/Franziska Rentzsch

Was war passiert?

Sasha sollte für Team Klaas im norwegischen Frühstücksfernsehen "God morgen Norge" einen unvergesslichen Auftritt - sein Comeback - hinlegen. Mit anderen Worten: sich benehmen wie ein Ar***.

Das tat er dann auch. Allerdings zum Missfallen vieler Fans, die sich nach der Ausstrahlung der Show Luft auf Sashas Instagram-Kanal machten. Es hagelte Kritik für den Sänger mit dem Saubermann-Image.

Ob der 51-Jährige damals zögerte, sich der Aufgabe zu stellen? Darüber nachdachte, was seine Fans wohl denken könnten?

"Nee", erklärte er TAG24 im Gespräch. "Da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Die Aufgabe habe ich ja erst vor Ort gestellt bekommen. Ich wusste ja nicht, was in Norwegen auf mich wartet. Ich hab jetzt alles erwartet, aber nicht das. Und es war wirklich sehr emotional, weil ich so nicht gestrickt bin."

Er habe sehr gelitten, verriet Sasha. "Aber musste es natürlich durchziehen."

Das sahen seine Fans allerdings teilweise anders ...