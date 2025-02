Schauspielerin lüftet Geheimnis: Er ist Hollywoods bester Küsser! Doch es ist kein Action-Held

Wenn eine wissen muss, wer in Hollywood am besten küsst, dann Drew Barrymore. Laut ihr ist es Adam Sandler.

Von Niklas Perband

Los Angeles (USA) - Drew Barrymore (49) hat in ihrer langen Karriere in mehr als 50 Filmen mitgespielt, darunter zahlreiche Romanzen und Komödien. Wenn also eine wissen muss, wer in Hollywood am besten küsst, dann die "3 Engel für Charlie"-Darstellerin. Ihre Wahl dürfte den ein oder anderen Fan aber durchaus überraschen.

Drew Barrymore (49) küsst besonders gerne einen ganz bestimmten Schauspieler. © dpa/Maurizio Gambarini Denn wer einen durchtrainierten Action-Star erwartet, wird von der 49-Jährigen eines Besseren belehrt: Laut Barrymore hatte sie die besten Küsse ihrer Schauspiel-Karriere mit niemand Geringerem als Adam Sandler (58)! "Keine Küsse von Filmpartnern waren besser als die von Adam", gestand sie am Donnerstag (Ortszeit) in der TV-Show "Watch What Happens Live with Andy Cohen" im Gespräch mit dem gleichnamigen Moderator. Tatsächlich überschnitten sich die Laufbahnen der beiden Hollywood-Stars bereits mehrfach auf romantische Weise: Sowohl in "Urlaubsreif" (2014) als auch in "50 erste Dates" (2004) und "Eine Hochzeit zum Verlieben" (1998) spielten Sandler und Barrymore ein (werdendes) Liebespaar! Promis & Stars Rapper Finch hat keinen Bock auf Schubladendenken und zeigt sich gesellschaftskritisch Für Letztere liegt die besondere Verbindung der beiden auf der Hand: "Ich liebe es, mit ihm in Filmen zu spielen, weil ich glaube, dass wir etwas Größeres repräsentieren als nur heiße, sexuelle Chemie", sagte Barrymore zu Cohen. "Wir repräsentieren echte Bewunderung für eine andere Person."

Adam Sandler (58) darf sich über die inoffizielle Auszeichnung als "Bester Küsser Hollywoods" freuen. © dpa | Hannes P Albert

Sandler und Barrymore standen unter anderem für "Urlaubsreif" (2014) gemeinsam vor der Kamera. © Warner Brothers

Trotz gelungener Filmküsse: Drew Barrymore und Adam Sandler nur Freunde