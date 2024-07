Ganz schön sexy! Ehemalige "Unter uns"-Schauspielerin ziert neustes "Playboy"-Cover

Penelope Frego spielte unter anderem in der RTL-Serie "Unter uns" mit. © IMAGO / Raimund Müller

Angelehnt an einer Holzfassade sitzt die 31-Jährige mit verschränkten Beinen da, den Blick lasziv mitten in die Kamera gerichtet. Dabei trägt sie einen knappen Schmetterlings-BH, der nur das Allernötigste versteckt.

Ein Foto des "Playboy"-Covers hat das Erotik-Magazin am Dienstagabend auf seinem offiziellen Instagram-Kanal gepostet - ganz zur Freude der Fans.

Denn die zeigen sich hin und weg von der Deutsch-Italienerin, die das Schauspiel-Handwerk an der Kölner "Schauspielschule der Keller" von der Pike auf gelernt hat: "Wunderschönes Cover" oder "Das erste Mal, dass ich was vom Playboy like!" sind nur einige der etlichen positiven Kommentare.

Nach ihrer Ausbildung blieb Penelope der Domstadt treu und arbeitete zunächst im "Theater der Keller", ehe sie sich dem Stadttheater in Bozen (Italien) sowie am Aachener "Grenzlandtheater" anschloss.